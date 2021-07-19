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Здоровье19 июля 2021 11:17

В Коми 282 человека заразились коронавирусом за сутки

Болезнь унесла жизни еще четырех человек
Источник:kp.ru
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В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка из-за распространения COVID-19

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка из-за распространения COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом увеличилось на 282 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Всего за все время пандемии диагноз «COVID-19» был поставлен 51 823 жителям республики.

Уточняется, что 46 380 удалось побороть вирус. Показатель выздоровления вырос за минувшие сутки на 87 случаев.

На больничной койке скончались от осложнений еще четыре пациента. Всего было зарегистрировано 1 117 жертв коронавируса в регионе.

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