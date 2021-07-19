Из-за травмы голеностопа баскетболистка Мария Черепанова не будет представлять Россию на Олимпиаде в Токио

Фото: баскетбольный клуб "Ника"

Баскетболистка из Коми Мария Черепанова, которая вошла в итоговый состав женской команды по баскетболу 3х3 для участия в Олимпийских играх в Токио, получила травму голеностопа.

На стене соцсети группы болельщиков Сыктывкарского баскетбольного клуба «Ника» рассказали, что Олимпиада в Токио пройдёт без Марии. Срок восстановления спортсменки после травмы – 2 недели.

- Я получила травму на последней тренировке - подвернула голеностоп - это данность. С этим ничего нельзя поделать, жизнь непредсказуема, - рассказала Мария Черепанова.

Напомним, Мария Черепанова готовилась с до этого два месяца, была подана заявка на участие. В начале июля тренер провёл собрание, на котором объявил состав, который отправится на игры в Токио. Она была в числе этой четвёрки.

Напомним, в начале июля стало известно, что Мария Черепанова вошла в состав женской команды по баскетболу 3х3 для участия в Олимпийских играх в Токио. 10 июля мужская и женская сборные России 3x3 вылетели во Владивосток, где провели заключительный сбор. 18 июля команда спортсменов отправилась в Токио.

Олимпиада Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за начавшейся пандемии коронавируса. По новому плану они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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