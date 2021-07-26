В Коми женщина легла перед «кортежем Владимира Уйбы» во время рабочей поездки

Фото: скриншот видео

В Вуктыле двое мужчин стали свидетелями необычной картины: молодая женщина легла посреди дороги и перекрыла движение иномаркам. Как позже расскажут очевидцы, кортеж из трех внедорожников принадлежал главе Коми Владимиру Уйбе, который находился в городе с рабочей поездкой.

Странное поведение женщины попало на видео, которое разлетелось по телеграмм-каналам. На кадрах запечатлено, как горожанка сначала лежит на животе, а затем, заметив приближающиеся авто, на четвереньках медленно отползает на тротуар. В это время за ней наблюдают ошарашенные водители иномарок.

Неизвестно, был ли это запланированный перфоманс или женщина находилась в неадекватном состоянии, однако развеселить автора видео ей удалось.

- Вот, и пляжи никакие не нужны, можно лечь на дорогу и загорать, - комментирует поведение горожанки мужчина за кадром.

«Комсомолка» обратилась к пресс-службе главы с просьбой прокомментировать инцидент. В администрации сообщили, что во время поездки главы никакой загорающей женщины на дороге замечено не было.

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