В Коми число зараженных COVID-19 превысило 52 тысячи человек

Коми фиксируют пик заболеваемости коронавирусом
Фото: архив "КП"
Число зараженных коронавирусом в Коми превысило отметку в 52 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперштаба.
Так, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен еще 280 жителям республики, за все время пандемии было зарегистрировано 52 103 факта инфицирования вирусом.
Жертвами инфекции стали 1 123 человека (+6 умерших за сутки), выздоровели - 46 485 пациентов (+105 человек за сутки).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми развернут новые койки для ковид-пациентов из-за нехватки мест (подробности)