В Коми число зараженных COVID-19 превысило 52 тысячи человек

Коми фиксируют пик заболеваемости коронавирусом Фото: архив "КП"

Число зараженных коронавирусом в Коми превысило отметку в 52 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперштаба.

Так, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен еще 280 жителям республики, за все время пандемии было зарегистрировано 52 103 факта инфицирования вирусом.

Жертвами инфекции стали 1 123 человека (+6 умерших за сутки), выздоровели - 46 485 пациентов (+105 человек за сутки).

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