Вся в мазуте, черная, уставшая, но живая и довольная: сыктывкарская собака-спасатель Пуля найдена

Фото: Ирина Степашина

Нашёлся возрастной пёс-спасатель Пуля, который вчера вечером потерялся в лесном массиве за столичным железнодорожным вокзалом. Его придержала девочка Юлия Изъюрова, он бегал между железнодорожным вокзалом и улицей Лесопарковой.

- Вся в мазуте, черная, уставшая, но живая и довольная! Сейчас накормлена, напоена, помыта и спит, - сообщила на своей странице хозяйка Пули Ирина Степанова.

Фото: Ирина Степашина

Пенсионер Пуля известен горожанам своими достижениями во время работы в кинологической службе аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми», он был официально аттестован на службе с 2010 года.

Фото: Ирина Степашина

- Юлия прогуливалась со своей собакой и увидела, как Пуля гуляет по рельсам, около промзоны. Она сразу связалась со мной, Пулю придержала. Самое интересное, что пока она меня ждала – это буквально пять минут – к ней подходили пару человек и говорили, что это потеряшка Пуля. Я быстро к ним прибежала, так как сама была неподалёку, искала свою любимицу, - сообщила «Комсомолке» Ирина Степанова.

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