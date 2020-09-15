Четвероногие волонтёры Сыктывкара: как собаки Смарт и Пуля спасают людей

Фото из архива Ирины Степановой

Бордер-колли Смарт и Пуля сыктывкарки Ирины Степановой собаки-волонтёры, собаки-спасатели, собаки-улыбаки. Они выводят потерявшихся людей из леса и способны найти человека под завалами. Храбрые и добрые, отважные и преданные, умные и ласковые. О своих бесконечно любимых питомцах рассказала Ирина Степанова.

Пуля (слева) и Смарт (справа). Фото из архива Ирины Степановой

Настоящие трудяги

Полное имя Смарта или Марти Carcassonne Mist Ever Ready, а полное имя Пули Айскнехт Ультра. Марти был аттестован на поисково-спасательную службу в 2013 году, а Пуля в 2010 году. Сейчас оба трудятся в кинологической службе аварийно-спасательного отряда ГКУ «СПАС-Коми». Бордер-колли — собаки-компаньоны с высоким уровнем интеллекта: скоростные, гибкие, добродушные, настоящие трудяги.

Фото из архива Ирины Степановой

— Мы с Пулей и Смартом — одна команда. У нас аттестуют кинологический расчёт (Собаку и её проводника, то есть человека, который с ней постоянно работает в паре. — Прим. автПрим. авт.), а не просто собаку. Если собака нашла статиста правильно, а кинолог не понял свою собаку и указал неверные данные, значит, аттестацию провалили, — поясняет Ирина.

Быть спасателями непросто. Смарт и Пуля прошли серьёзное обучение. На занятиях собак учили различать запах человека, понимать, откуда он исходит, сообщать о найденном «потеряшке». Смарт и Пуля и сейчас ежедневно занимаются: по признанию Ирины, почти всё свободное время уходит на дрессировку и тренировку собак. Но в жизни позитивных ребят существуют и обычные пёсьи радости.

Фото из архива Ирины Степановой

- По характеру Смарт и Пуля — обычные дети: любят много играть, обожают много гулять в лесу, не прочь иногда и просто отдохнуть на диване, - рассказывает хозяйка.

Чуткий нос

Собак-спасателей привлекают в основном на поиск предположительно заблудившихся в лесу и обследование обрушившихся зданий для поиска живых людей под завалами, иногда четвероногие волонтёры ищут людей под снежными завалами. И даже выполняют профилактическую работу.

Фото из архива Ирины Степановой

Чаще всего Смарт и Пуля ищут «потеряшек», в осеннюю грибно-ягодную пору их, увы, хватает. После получения заявки люди-волонтёры собирают информацию по максимуму, затем выбирают стратегию, получают «квадраты» для обследования и ищут пропавшего человека. Напарник собаки-спасателя во время поисков должен двигаться так, чтобы нос пушистого поисковика «закрывал» весь квадрат. Часто плохие погодные условия усложняют работу.

Фото из архива Ирины Степановой

- Легче найти человека, который находится в одном месте, а не хаотично бегает по лесу. Примет, указывающих на то, что потерявшегося человека найдут живым и быстро, нет. Предположить, что поиски будут успешными можно, если человек на связи (с полной зарядкой телефона), здоров, имеет с собой спички, запас воды и еды, он одет по погоде, плюс имеет дождевик. Вероятность благополучного исхода возрастает, если «потеряшка» точно сообщил район, в котором заблудился. Также членам поисковых отрядов помогают точные ориентиры рядом с потерявшимся: ЛЭП, поле, дорога, выруб, - поясняет хозяйка Смарта и Пули.

Собакам-поисковикам и их напарникам вспоминаются самые разные случаи «пропавших» людей, а не только успешные поиски.

Фото из архива Ирины Степановой

- Ищешь под проливным дождем весь день человека, мёрзнешь, спотыкаешься, переживаешь, а потом оказывается, что он сидел где-то в гостях и чай с блинчиками пил, например. Он никуда не терялся, кто-то просто предположил, что это случилось, - рассказывает Ирина. - Но это, конечно же, радость, что человек, которого мы искали, жив и здоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре собака спасла жизнь хозяйке

К несчастью, мопса спасти не удалось (подробности)