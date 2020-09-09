Нашли водителя, убившего собаку на переходе в Сыктывкаре

Спасшая жизнь хозяйке собака. Фото Маргариты Подолещенковой

Сотрудники полиции Сыктывкара установили личность водителя, совершившего наезд 8 сентября на собаку. Им оказался житель республики 1948 года рождения. Проводится проверка обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по Сыктывкару.

Напомним, сыктывкарка Маргарита Подолещенкова разместила на своей странице «ВКонтакте» пост, который разошелся по республиканским пабликам.

Девушка рассказала, что вчера в 14:50 она вместе с собакой Зарой переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу недалеко от «Ленты». Маргарита пишет, что когда она шла по переходу на разрешающий зеленый свет, её едва не сбила иномарка вишневого цвета. Спасло сыктывкарку только то, что собака сделала шаг раньше нее. К сожалению, удар был такой силы, что мопс не выжил.

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