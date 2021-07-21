Юго-западный ветер принесет в Коми кратковременные дожди и грозы

В Коми придут дожди. Фото: Екатерина САВЕНКО

Лето в Коми продолжает радовать жителей республики солнечными деньками. Правда, в ближайшее время Коми накроет кратковременными дождями. ЦГСМ по РК представляет прогноз погоды в регионе и столице республики на 21 июля 2021 года. Приятные подробности расскажет «Комсомолка».

В Коми

В республике 21 июля синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в отдельных восточных районах прольёт кратковременный дождь, ожидается гроза, в западных районах — преимущественно без осадков. Местами — туман.

На северо-западе и в Удорском районе пройдут кратковременные дожди, местами — гроза и ливень, на юго-западе и на востоке — местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер: ночью переменный 1-5 м/с, на крайнем северо-востоке юго-западный, З, 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем по республике юго-западный, З, 7-12 м/с, при грозе местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью +10...+15, днем +22...+27, в отдельных северных и центральных районах ночью +4...+9, днем +14...+19°С.

В Сыктывкаре

В столице Коми синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, ночью 1-6 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура ночью +11...+13, днем +22...+24°С. Влажность 74%.

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