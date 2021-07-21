Четыре лучшие приемные семьи в Коми получили премию 50 тысяч рублей

Георгий Дмитриевич и Антонида Яновна Напалковы из деревни Жежим Усть-Куломского района за 18 лет воспитали 15 детей.

В Республике Коми традиционно чествовали лучшие приёмные семьи 2020 года. Четыре семьи из Усть-Куломского, Усть-Вымского, Сыктывдинского и Прилузского районов по итогам 2020 года стали обладателями премии имени Александра Католикова в размере 50 тысяч рублей, сообщает минобраз региона.

Семья Дениса Валериевича и Валентины Васильевны Денисовых из села Объячево Прилузского района Коми воспитывает трех несовершеннолетних детей, в том числе одного приёмного. Во взрослую жизнь Денисовы выпустили пять детей, двое из которых – приёмные.

Во взрослую жизнь Денисовы выпустили пять детей, двое из которых – приёмные.

Николай Алексеевич Баженов и Зоя Андреевна из села Кожмудор Усть-Вымского района воспитали троих родных и сейчас растят приемную дочь. Девочка она очень любит рисовать. Совместно со старшими сестрами и мамой она раскрасила забор около дома завораживающим пейзажем так, что он может считаться достопримечательностью села.

Николай Алексеевич Баженов и Зоя Андреевна из села Кожмудор Усть-Вымского района воспитали троих родных и сейчас растят приемную дочь.

Георгий Дмитриевич и Антонида Яновна Напалковы из деревни Жежим Усть-Куломского района за 18 лет воспитали 15 детей. Сейчас в семье - шестеро приемных детей.

Мороковы Татьяна Васильевна и Геннадий Осипович из села Выльгорт Сыктывдинского района премию получает уже во второй раз. Помимо четверых родных сыновей пара воспитала 10 приёмных детей.

Мороковы Татьяна Васильевна и Геннадий Осипович из села Выльгорт Сыктывдинского района.

Каждая семья получила по 50 тысяч рублей, почётный знак и диплом.

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