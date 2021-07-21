Решение сделать Сыктывкар столицей Коми депутаты встретили аплодисментами

Фото: Мария ЗАБОРОВСКАЯ

Законодательная инициатива сделать Сыктывкар столицей Коми была принята на внеочередном заседании Горсовета. Депутаты единогласно одобрили проект, а затем встретили решение аплодисментами.

Напомним, ранее была создана рабочая группа, в которую входили специалисты разных сфер: депутаты городского совета и Госсовета Коми, юристы, финансисты, общественники. Перед ними стояла задача разработать законопроект для внесения его в республиканский парламент. Предполагается, что официальное присвоение Сыктывкару звания столицы Коми в первую очередь поможет городу в его развитии.

Сейчас проект будет передан в заксобрание Коми. Мэрия надеется, что парламентарии примут решение уже осенью - на ближайшем заседании.

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