Илья Костин: «Для людей на колясках Сыктывкар удобнее Сочи»

Маломобильные горожане - это не только люди с ограниченными возможностями, но и мамочки с колясками. Фото: Из личного архива героя публикации

Этого человека в Сыктывкаре знают все: парень на электроколяске и в спортивной кепке вхож в любые двери. Он инспектирует городские автобусы на доступность для маломобильных пассажиров, оценивает качество дорог вместе с мэром, вхож в кабинеты министров и главы Коми. Илья Костин всей своей жизнью доказывает, что любой поворот судьбы не наказание, а благо, и даже самая безысходная ситуация — это возможность перейти на новый уровень.

Новая роль

— Илья, как ты пришёл к тому, чем занимаешься сегодня?

— Через личную ситуацию. Моё детство и юность проходили как у обычного мальчишки. Я учился в школе, активно занимался спортом, играл в футбол. В 1999 году попал в больницу. Врачи заподозрили неладное и направили на обследование. В 17 лет стало ясно, что у меня «проснулась» генетическая прогрессирующая мышечная дистрофия. Я прекрасно понимал, что это такое: болезнь уже приковала к инвалидной коляске моего старшего брата Николая. Сегодня у четверых в моей семье подтверждён этот диагноз. Постепенно двигательная активность падала, пропала скорость в игре. С каждым годом становилось всё сложнее ходить. В 2016 году я сел в коляску.

— Как изменилась твоя жизнь?

— К этому времени я был в курсе всех проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Ещё в 2013 году брат предложил мне открыть правозащитную организацию «Аппарель». Тогда я — молодой предприниматель, занялся проблемами людей с инвалидностью и благоустройством города. Что касается лично меня, то, пожалуй, основной проблемой стала недоступность транспорта и учреждений. Так, например, я не смог закончить факультет информационных технологий СГУ. Добраться до аудитории на инвалидной коляске было невозможно. Даже поездка на автобусе, в Сыктывкаре в 2016-м ещё не было низкопольных автобусов, оказалась невозможна. Ни одна поликлиника города тогда не была приспособлена для посещения людей на инвалидных колясках и слабослышащих.

Жёлтый круг

— Помню, как ты первым в городе начал проводить рейды на доступность городской среды.

— Это были не только автобусы, поликлиники, больницы, но и избирательные участки, ведомства. Не скрою, что первоначально договориться с властью, бизнесом об установке пандуса или подъёмника было невозможно. Тогда мы шли в суд, и он становился на нашу сторону. За пять лет мы не проиграли ни одного процесса.

Сегодня к нам относятся по-другому. Ответственные лица понимают, с нами лучше выстраивать диалог. Я очень благодарен Валерию Владимировичу Козлову (экс-мэр Сыктывкара, ныне представитель Коми в Северо-Западном регионе), он всегда помогал нам. Сейчас эти традиции продолжает действующий мэр Наталья Семёновна Хозяинова.

Доступность среды Илья проверяет вместе с чиновниками. Фото: Из личного архива героя публикации

Глава республики Владимир Уйба всегда открыт к сотрудничеству. Жаль, не все руководители региональных ведомств понимают, что доступная среда — это не только жёлтые круги на стеклянных дверях. И тогда мы снова идём в суд.

Не хуже Сочи

— Как изменился Сыктывкар за эти пять лет?

— Очень сильно. Во-первых, автопарк города. Сегодня больше половины автобусов на маршрутах — низкопольные модели. Они ездят не только в городе, но и на дачи. Я спокойно добираюсь в Максаковку, хотя раньше это было невозможно. Мне нравится, как работает САТП №1. У них разработана дорожная карта, в которой чётко прописано, сколько новых автобусов они закупают каждый год. Совместно с предприятием мы выпустили видеоролик о том, как следует себя вести водителю автобуса при посадке таких пассажиров как я. Да, сегодня водители, кондукторы к людям на колясках внимательны. Такой же тактики мы добиваемся от частных перевозчиков, но пока они не готовы вести переговоры.

— А федеральная программа «Доступная среда» помогает в твоей деятельности?

— Помогает, но финансирование не выдерживает никакой критики. Сами посудите: федералы выделили республике только 6,9 млн рублей! Потому в этом вопросе очень важно отношение чиновников на местах. Поймите, что маломобильные люди — это не только люди на инвалидных колясках, но и мамочки с детьми до трёх лет, и пожилые люди. Многие из них не имеют инвалидности, но вынуждены передвигаться с колясками и на колясках.

Мэрия Сыктывкара демонстрирует системный подход в благоустройстве улиц, соцобъектов. Ремонт улиц они ведут не кварталами, как делали раньше, а меняют асфальт целиком по всей стороне. Сегодня я могу попасть в любую поликлинику города, Коми республиканская больница завершает обустройство среды для нас. Современный Сыктывкар гораздо удобнее для людей на колясках, чем та же Москва или Санкт-Петербург. Даже в Сочи, где проводились паралимпийские игры, нет такой доступности объектов, как у нас.

Выйти из тени

— Именно поэтому на улицах города всё чаще можно встреть человека в коляске?

— Внешняя среда имеет значение, но и отношение людей вокруг очень важно. Если я просто остановился на улице, то за 10 минут ко мне подойдут несколько человек, которые спросят, нужна ли мне их помощь. Я рад, что люди с ограниченными возможностями открыто говорят о себе, своих правах, выходят на улицу.

Вскарабкаться на бордюр, высота которого почти 30 см, очень словжно. Фото: Из личного архива героя публикации

— Какие задачи в работе ты ставишь?

— У нас есть 649-ое постановление правительства России «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов». Согласно ему мэрия обязана обеспечить человеку доступную среду: установить пандус или подъёмник. Но если для оборудования этих устройств необходимо капитально реконструировать дом, то инвалиду полагается другое жильё. Так вот сейчас этот закон не работает.

Чтобы переоборудовать одну квартиру в соответствии с требованиями, нужно порядка 4,5 млн рублей. Это абсурд, ведь новую студию на первом этажа в новостройке можно купить в два раза дешевле. Поэтому в планах сделать так, чтобы закон работал в нашу пользу. Мечтаю, чтобы в городе построили квартал многоквартирных домов, полностью приспособленного под нужды таких как я.

Наша справка

Илья Костин, 38 лет.

Возглавляет Коми региональную общественную правозащитную организацию «Аппарель», общественное движение «Ручейная – наш общий дом», много лет занимается благотворительностью, является координатором проекта «Сытый гражданин» и руководителем проектов в общественной организации «Проект 1780», руководит проектами общественной организации «Дома жить». Костин — единственный в Коми общественник, удостоенный на всероссийском конкурсе в 2018 году «Премии МИРа» за добрые дела.

Только цифры

Сегодня в Коми более 63 тысяч человек имеют инвалидность (7,6% от всего населения региона). Порядка 6% из числа людей с инвалидностью — дети. Год от года этот показатель растёт.

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