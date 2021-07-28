В Коми число летальных исходов выросло за сутки на восемь фактов смерти

В Коми выросли все основные показатели, отражающие эпидобстановку с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми еще восемь человек стали жертвами COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб. За все время пандемии в республике летальным исходом закончились 1 188 случаев заболевания.

Также отмечается, что за минувшие сутки диагноз был поставлен 279 жителям Коми. Всего в республике насчитывается 54 342 факта заражения коронавирусом. Из них более пяти тысяч пациентов остаются активными носителями COVID-19.

Добавим, что болезнь успешно побороли 47 399 человек. Это на 141 случай выздоровления больше, чем было сутками ранее.

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