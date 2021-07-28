Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 июля 2021 11:33

В Коми число летальных исходов выросло за сутки на восемь фактов смерти

Всего в республике более 1,1 тысяч человек скончались в результате осложнений
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми выросли все основные показатели, отражающие эпидобстановку с коронавирусом

В Коми выросли все основные показатели, отражающие эпидобстановку с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми еще восемь человек стали жертвами COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб. За все время пандемии в республике летальным исходом закончились 1 188 случаев заболевания.

Также отмечается, что за минувшие сутки диагноз был поставлен 279 жителям Коми. Всего в республике насчитывается 54 342 факта заражения коронавирусом. Из них более пяти тысяч пациентов остаются активными носителями COVID-19.

Добавим, что болезнь успешно побороли 47 399 человек. Это на 141 случай выздоровления больше, чем было сутками ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из-за введенных карантинных мер бизнесу окажут финансовую помощь (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости