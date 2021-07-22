В Сыктывкаре гражданские активисты возмущены тем, что горожане пьют кофе у Вечного огня

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре трое молодых людей попали в эпицентр скандала, сами того не ожидая. Двое парней и девушка поздно вечером решили прогуляться по городскому парку со стаканчиками кофе в руках. В какой-то момент молодые люди замерзли и сели на постамент у Вечного огня. Этот факт и возмутил гражданских активистов, которые незамедлительно решили пристыдить горожан.

- Встаньте, вы свое неуважение показываете к ветеранам и героям войны. Тут же люди захоронены, - говорит голос за кадром, очевидно, что это автор ролика, решивший снять на камеру лица молодых людей.

На что один из парней отвечает, что нет здесь никаких захоронений и они просто решили погреться, не нарушая законов и порядок.

- В церкви же люди сидят, а под ними мощи могут быть, - парирует сыктывкарец. - Мы не употребляем, порядок не нарушаем. Мы сидим тут, потому что тепло.

Однако доводы на автора видео не действует и он просит горожан встать и уйти.

- Может, вы закон и не нарушаете, а моральные ценности - да. Уважения к вам не будет, - заключает закадровый голос.

Ролик вызвал бурную реакцию в Сети, но не такую, какую ожидал автор. Молодых людей, наоборот, поддержало большинство и выразили слова поддержки.

- Почему не подходят к алкашам и наркоманам, которые действительно нарушают закон? И о каких захоронениях вообще идет речь? Видно, что ребята приличные, а автору делом надо заняться. Ребята просто сидят и пьют кофе, - пишет Влад Л.

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