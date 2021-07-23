Число зараженных COVID-19 в Коми приблизилось к 53 тысячам человек

В Коми выросло число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 23 июля, зарегистрировано 52 945 фактов заражения COVID-19. Показатель заболеваемости вырос за минувшие сутки на 283 новых случая инфицирования. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперштабом России.

За прошедшие 24 часа было зафиксировано шесть смертельных исходов в результате осложнений, вызванных коронавирусом. За все время пандемии жертвами болезни стали 1 143 человека.

Добавим, что в республике растет и число выздоровевших пациентов. На сегодняшний день болезнь поборол 46 801 житель Коми (+137 за сутки).

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