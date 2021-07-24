В двух городах Коми ввели новые антиковидные ограничения

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В связи с осложнением эпидобстановки в Сыктывкаре и Ухтинском районе вводится ряд ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

С 26 июля до 16 августа приостанавливается работа предприятий общественного питания, расположенных в ТЦ и ТРЦ. Исключением станет лишь продажа готовой продукции «на вынос». Кроме того, в Сыктывкаре и Ухте приостанавливается проведение ярмарок вне стационарных торговых объектов. Предприятиям общественного питания запретили работать с 11 вечера до 10 утра. Правда, в это время они могут торговать готовой продукцией «на вынос». При этом власти Коми планируют оказать поддержку предприятиям, которые попали под эти ограничения.

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