На лечение смертельно больного 15-летнего подростка из Коми удалось собрать 1,3 млн рублей

Фото: из личного архива семьи Молчановых

Уроженцу Коми 15-летнему Илье неравнодушные люди собрали более одного миллиона рублей на лечение от рака. Страшный диагноз мальчик услышал около месяца назад от врачей, которые сообщили, что в его мозгу обнаружена злокачественная опухоль. Медики приняли решение экстренно прооперировать подростка и начать лучевую и химиотерапию, чтобы избежать дальнейшего распространения метастаз.

Как рассказала мама Ильи Олеся, сейчас они готовятся к поездке в Москву. К сожалению, закрытие границ не позволило вылететь семье Молчановых в Израиль, где они намеревались начать лечение.

- К сожалению, у нас нет уже времени ждать и лететь в Германию или Израиль. Израиль закрыл авиасообщение с России. Так, врач убедил нас начинать лечение в России у конкретных специалистов, к кому сейчас мы и пытаемся обратиться и у нас почти получилось, - написала она на своей странице в социальных сетях, где делится новостями о состоянии Ильи.

Она пообещала выкладывать все чеки на лечение и держать в курсе дел всех неравнодушных.

- Всё, что касаемо цен и наших трат, я буду скидывать и комментировать здесь. Впереди нас ждёт длительное лечение и не один курс лучевой и химиотерапии, - заключила она.

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