Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Доступное жилье4 августа 2021 10:00

В Коми инвалида I группы лишили места в очереди на переселение

Юрист заявил, что действия чиновников незаконны
Анастасия ПОЗДЕЕВААнастасия ПОЗДЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За год сертификаты на переселение получают лишь несколько десятков семей.

За год сертификаты на переселение получают лишь несколько десятков семей.

Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Каждый год в нашей республике выделяют сертификаты на переселение людей из районов Крайнего Севера и приравненных к ней территорий. В общей массе суммы этих сертификатов ничтожны малы. Поэтому до сих пор в очереди на переселение стоят 28 тыс. семей. Чтобы обеспечить всех сертификатами потребуется несколько десятков лет и более 20 млрд руб.

В очереди на отъезд

Один из тех, кто много лет ждёт своего часа Виктор Самохвалов. Со своей проблемой он обратился в реакцию «Комсомолки».

- Я инвалид первой группы, живу в посёлке городского типа Кожва Печорского района. Мы с женой стояли в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, - рассказывает свою историю 68-летний пенсионер.

Фото администрации пгт Кожва

Фото администрации пгт Кожва

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В декабре 2020 года супруга Анна Ивановна умирает. А через несколько месяцев Виктор Викторович узнаёт, что его семью сняли с очереди на переселение.

- Пришло письмо из администрации района, где было указано, что нашу семью в связи со смертью заявителя — документы подавала жена, снятии с очереди. Я звонил в мэрию, задать вопрос: ну как так получилось? А у чиновников один ответ: приходи, приноси документы и вставай в очередь заново, - недоумевает горожанин.

Самохвалов полагает, что у него есть все шансы не дождаться переселения. «Я приехал на север молодым пацаном в 28 лет. Большую часть жизни я, как и многие печорцы, я отдал северу: работал сварщиком. В 2005 году я перенёс инсульт, с тех пор правая часть тела парализована. Сейчас нет никаких сил бороться с государством и отстаивать свои права на переселение», - говорит мужчина.

Прокурор в помощь

За разъяснениями мы направились в администрацию Печорского района. Представители Отдела управления и распоряжения жилищным фондом оказались в курсе истории Самохваловых. Однако официально объясняться отказались, сославшись на закон о «Персональных данных».

Как бы то ни было, ситуация не безнадёжна. Такое мнение высказал юрист из Сыктывкара Юрий Строганов.

Юрист Юрий Строганов

Юрист Юрий Строганов

Фото: из архива героя публикации

- Могу предположить, что действия администрация незаконные, поскольку смерть члена семьи основанием для исключения из очереди не является. Поскольку Виктор Викторович имеет инвалидность первой группы, его права в соответствии с со статьёй 45 Гражданско-правового кодекса РФ «Участие в деле прокурора» обязан отстаивать прокурор, - разъяснил правозащитник.

Будем надеется, что наш читатель воспользуется своим конституционным правом и обратится за помощью в надзорное ведомство.

Читайте также: Мастерицы Республики Коми вяжут самый большой в мире коврик-гигант Над половиком колдуют порядка сотни человек (подробности)

КАРТИНА ДНЯ