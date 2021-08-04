В Коми инвалида I группы лишили места в очереди на переселение

За год сертификаты на переселение получают лишь несколько десятков семей. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Каждый год в нашей республике выделяют сертификаты на переселение людей из районов Крайнего Севера и приравненных к ней территорий. В общей массе суммы этих сертификатов ничтожны малы. Поэтому до сих пор в очереди на переселение стоят 28 тыс. семей. Чтобы обеспечить всех сертификатами потребуется несколько десятков лет и более 20 млрд руб.

В очереди на отъезд

Один из тех, кто много лет ждёт своего часа Виктор Самохвалов. Со своей проблемой он обратился в реакцию «Комсомолки».

- Я инвалид первой группы, живу в посёлке городского типа Кожва Печорского района. Мы с женой стояли в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, - рассказывает свою историю 68-летний пенсионер.

Фото администрации пгт Кожва Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В декабре 2020 года супруга Анна Ивановна умирает. А через несколько месяцев Виктор Викторович узнаёт, что его семью сняли с очереди на переселение.

- Пришло письмо из администрации района, где было указано, что нашу семью в связи со смертью заявителя — документы подавала жена, снятии с очереди. Я звонил в мэрию, задать вопрос: ну как так получилось? А у чиновников один ответ: приходи, приноси документы и вставай в очередь заново, - недоумевает горожанин.

Самохвалов полагает, что у него есть все шансы не дождаться переселения. «Я приехал на север молодым пацаном в 28 лет. Большую часть жизни я, как и многие печорцы, я отдал северу: работал сварщиком. В 2005 году я перенёс инсульт, с тех пор правая часть тела парализована. Сейчас нет никаких сил бороться с государством и отстаивать свои права на переселение», - говорит мужчина.

Прокурор в помощь

За разъяснениями мы направились в администрацию Печорского района. Представители Отдела управления и распоряжения жилищным фондом оказались в курсе истории Самохваловых. Однако официально объясняться отказались, сославшись на закон о «Персональных данных».

Как бы то ни было, ситуация не безнадёжна. Такое мнение высказал юрист из Сыктывкара Юрий Строганов.

Юрист Юрий Строганов Фото: из архива героя публикации

- Могу предположить, что действия администрация незаконные, поскольку смерть члена семьи основанием для исключения из очереди не является. Поскольку Виктор Викторович имеет инвалидность первой группы, его права в соответствии с со статьёй 45 Гражданско-правового кодекса РФ «Участие в деле прокурора» обязан отстаивать прокурор, - разъяснил правозащитник.

Будем надеется, что наш читатель воспользуется своим конституционным правом и обратится за помощью в надзорное ведомство.

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