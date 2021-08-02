Мастерицы Республики Коми вяжут самый большой в мире коврик-гигант

Диаметр коврика превысит 5 метров. Фото Центра коми культуры Корткеросского района Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Удивительный арт-объект вскоре появится в Корткеросском районе Коми. К юбилею родной республики местные мастерицы решили связать круглый коврик диаметром больше пяти метров! Как создаётся уникальный половик, узнала «Комсомолка».

Коврик вместо фестиваля

Идея создания необычного коврика пришла руководителю Центра коми культуры Корткеросского района Татьяне Кашаповой.

- В этом году наш центр выиграл грант на проведение фестиваля «Юрпытш» (в переводе с коми «венок дружбы»). Однако из-за пандемии очный формат мероприятия пришлось отменить и перевести фестиваль в онлайн, - рассказывает Татьяна Борисовна.

Заложенные на фестиваль деньги задумали освоить иным способом.

- Мы решили, что свяжем символ дружбы. У нас на севере считается, что дружбу олицетворяет варежка. Но в 2015 году гигантскую варежку, вес которой был девять килограммов, а длина больше полутора метров, уже связали коми мастерицы, сейчас она хранится в музее Санкт-Петербурга, - отмечает собеседница.

Новый рекорд

Тогда корткеросцы решили, что будут ткать напольную дорожку. Но и эта идея не была реализована. Выяснилось, что в мире уже есть половик, длина которого 1 километр!

- Мы понимали, что такой рекорд нам не переплюнуть. И тогда предложили вязать круглый половик. Такие стелют у входа в каждом деревенском доме. Именно на самотканый половик ступает гость, когда переступает порог гостеприимной коми керки (в переводе с коми «дом»), - объясняет свой выбор мастерица.

Жители Корткероса созвонились с международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд» и сообщили, что готовы выткать коврик диаметром пять метров. И опять не слава богу! Представители агентства заявили, что и такое изделие уже есть, на него выдан сертификат.

Тогда мастерицы из коми глубинки решились переплюнуть этот рекорд и свять половик диаметром свыше пяти метров!

Hand Made* из Коми

Подготовка к проекту шла тщательно. Партнёр проекта мастерица Светлана Турова подсчитала, что для воплощения задумки потребуется 20 кг шерсти. Чтобы сэкономить, материал для будущего арт-объекта заказывали оптом. Шерсть закупили у отечественного производителя на фабрике в Подмосковье. Общая сумма покупки составила 13 тысяч рублей.

Партнёр проекта мастерица Светлана Турова. Фото Центра коми культуры Корткеросского района Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Закупили шерсть разных цветов, при этом все они сочетаются между собой. Мы намеренно не стали ограничивать мастериц в палитре, чтобы каждая из них смогла на свой вкус выбрать с каким цветом будет работать, - говорит руководитель семейной мастерской Светлана Турова.

Так, 21 июля в Центре коми культуры Корткеросского района мастерицы начали вязать половик. Изделие в стиле hand made (в переводе с английского «ручная работа») росло на глазах.

Вяжут по одному и в компании

Для жителей Корткеросского района изготовление половика превратилось в своеобразный марафон. Каждый день (включая выходные) в центр приходят вязальщики.

- Мы приглашаем для участия в проекте всех, опыт мастериц для нас не главное. И к нам идут дети, мужчины и женщины, пенсионеры. Одни делают всего несколько стежков, другие корпят над половиком по несколько часов подряд, - описывает рабочий процесс Татьяна Кашапова.

Каждая мастерица идёт на вязание со своим инструментом: рука привыкает работать с определённым инструментом.

Поучаствовать в общем деле едут со всех уголков муниципалитета. Так, на минувших выходных центр принимал мастериц из женсовета посёлка Аджером. Четыре мастерицы в восемь рук вязали будущий арт-объект.

Есть среди мастериц и те, кого в центре называют «серебряными волонтёрами». Это мастерицы, которые часто приходят сюда и выполняют значительную часть работы: Елена Чекусова, Людмила Козакова, Ольга Макарова.

В общей сложности в создании коврика примут больше ста человек!

Мужчины не при делах

Что интересно, не только девочки и женщины идут в мастерскую центра. Частые гости здесь мужчины. Однако от вязания представители сильной половины человечества отказываются:

- «Я со спицами не сяду. Это женская работа», - говорят нам мужчины. Они приходят, чтобы сфотографировать бабушку или жену, но сами в процессе вязания не участвуют, - отмечают смотрители центра.

Половик должен стать самым большим в России и во всём мире. Фото Центра коми культуры Корткеросского района Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На данный момент выполнена значительная часть работы. Диаметр коврика уже достигает трёх метров 30 сантиметров! Однако, чем больше коврик, тем дольше провязывать каждый последующий круг. Полностью завершить половик должны до 100-летия Республики Коми. 21 августа половик-гигант представят на всеобщее обозрение.

- В 11:00 на площади села Корткерос начинается праздник. Мы выставим половик-гигант, который будут снимать с квадрокоптера. Будет награждение мастериц и праздник. Приглашаем принять участие в нём всех жителей и гостей республики, - зазывают в гости корткеросцы.

Самый-самый

Кстати, статус самого большого коврика в мире подтвердят специалисты международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». Они выдадут центру коми культуры Корткероского района сертификаты российского и международного образца.

После празднования половик-рекордсмен станет отдельным арт-объектом. Его разместят в центре нацкультуры Корткероса. Также удивительный коврик будут экспонировать в Национальном музее Коми и на Коми ВДНХ.

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