Пёс-мизантроп из Коми взорвал TikTok и стал героем федерального телеканала

В семье Лич признаёт только Елену Фото: из архива героя публикации

Той-терьер по кличке Лич из Сосногорска стал настоящей звездой. Сначала слава обрушилась на пса в Интернете, а недавно его пригласили на Первый канал. На главном ТВ России четвероногий стал героем программы «Видели видео».

Ненужный Лич

Но народной славы и признания у Лича могло и не быть. Ведь год назад пёс чуть было не попал на улицу.

— В соцсетях я увидела объявление от подписчицы из Ухты о том, что семья отдаёт той-терьера. В качестве причины отказа от собаки люди указали аллергию на шерсть животного у ребёнка, — рассказывает нынешняя владелица Лича Елена Павлова.

Тогда женщина забрала собаку домой. Почти сразу Лич стал проявлять агрессию к людям: не подпускал к себе домочадцев, рычал на прохожих. А на попытки погладить собака отзывалась оскалом — зубы у маленького пса ох какие острые!

Прикасаться к себе Лич разрешает только Елене Фото: Предоставлено героем публикации

Елена всё списывала на адаптационный период. Но даже через 10 дней Лич продолжал проявлять мизантропию (ненависть к людям).

— Мы хотели вернуть собаку прежним владельцам, но контакт в соцсети был заблокирован. Так Лич остался жить у нас, — рассказывает историю своего питомца жительница Сосногорска.

Страшно смешной

В какой-то момент Елена поняла, что минус пса — его дефект характера, можно обернуть в плюс. И женщина начала снимать видео, где Лич демонстрировал боевой дух и непокорность.

Так, интернет просто взорвало видео, где разъярённый той-терьерчик в приступе агрессии стягивает с себя намордник. Ролик стал вирусным и моментально разошёлся по соцсетям. Видео так понравилось пользователям, что набрало свыше четырёх миллионов просмотров!

Именно это видео открыло Личу из Сосногорска путь на федеральное ТВ. Продюсеры программы «Видели видео» пригласили сосногорцев на съёмки программы с тематическим названием «Страшно смешные».

— Съёмки в Останкино прошли благополучно. Лич даже разрешил ведущему программы Александру Смолу себя погладить. Однако и без приключений не обошлось: перед самой записью Лич убежал из студии. Наверное, решил обследовать другие павильоны. Всё закончилось хорошо, мы нашли Лича в одном из коридоров телецентра, — вспоминает поездку в Москву хозяйка пса-звезды.

Денег не заработал

Несмотря на непростую судьбу и склочный характер, дома Лич заботливый и любящий. Хозяйских дочерей он не жалует, а вот Елену безмерно обожает.

Смотреть видеосюжет Той-терьер Лич из Сосногорска стал героем Первого канала

— Он взял гиперопеку надо мной. Благодаря тому, что я работаю на дому, могу больше внимания уделять Личу, — признаётся владелица 6-летнего пса.

Личу 6 лет. Он неприхотлив в еде. Любимая игрушка той-терьера резиновая гусеница Фото: Предоставлено героем публикации

Принято считать, что владельцы популярных четвероногих зарабатывают на видео с участием своих питомцев суммы с пятью нолями. Но Елена заверила нас в обратном.

— Действительно, Лич сегодня один из самых популярных в ТикТоке персонажей. Но на монетизацию (получение прибыли) мы до сих пор не вышли. Так что видео с Личем это не средство заработка, а просто хобби, — резюмировала Елена.

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