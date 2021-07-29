Владимир Уйба: «Вакцины от COVID-19 в Коми хватит максимум на неделю»

Запас вакцины в Коми составляет 16000 доз. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Руководитель Коми Владимир Уйба назвал заколдованным число вновь заболевших короновирусной инфекцией в Коми.

- На сегодня в республике выявлено 279 случаев заболевания коронавирусом. Мы никак не можем начать спад (по числу болеющих) от этой заколдованной цифры. Число вновь выявленных случаев COVID-19 так и крутится вокруг 280-ти, - заявил управленец в ходе рабочей поездки в Усть-Цилемский район.

Почему нет спада?

Основной причиной стабильно большого числа заболевших Владимир Уйба считает высокую контагиозность - свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов к здоровым.

- Мы продолжаем много заражать друг друга, - констатировал чиновник.

Кто в антилидерах?

Среди муниципалитетов, где чаще других продолжают выявлять заболевших, традиционно лидируют Сыктывкар и Ухта. В столице Коми за сутки медики поставили диагноз новая коронавирусная инфекция 95 пациентам, в Ухте — 51.

Кроме того, продолжается работа по увеличению количества ковидных коек в регионе. Так, в Княжпогостсткой ЦРБ открыли дополнительно 10 ковидных коек. На данный момент в республике развёрнуто 2778 коек. Большая часть из них — 2248, заняты пациентами.

Как долго хватит вакцины?

Что касается вакцинации, то первым компонентом уже привиты 194675 жителей Коми. Полностью завершили вакцинацию 140650 человек.

- Сейчас запас вакцины внушительный порядка 16000 доз. К нам поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 2968 доз. Рассчитываем, что оставшейся вакцины хватит минимум на четыре дня, максимум на неделю, - резюмировал главный по региону.

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