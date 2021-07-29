«Собака вернулась, а она - нет»: стали известны подробности исчезновения 52-летней бизнес-леди из Сыктывкара

Фото: из личного архива Натальи Порошкиной

В Сыктывкаре 27 июля пропала известная предпринимательница Наталья Порошкина. Женщина ушла из дома, предположительно, после ссоры с супругом и не вернулась. Известно, что в последний раз она была замечена около лесного массива в районе Кочпон-Чит.

По словам близких, она ушла на прогулку вместе с собакой, однако через какое-то время пес сам пришел домой, а вот его хозяйка словно провалилась сквозь землю.

- Она вышла гулять с собакой, пробежаться, собака вернулась, ее до сих пор нет, - рассказывает Арменуи М.

В поисках женщины сейчас задействованы спасатели, добровольцы, а также сотрудники полиции. Работы продвинулись уже за десятки километров от места, где ее видели в последний раз, однако женщину так и не нашли.

Сейчас отрабатывается версия о том, что Наталье могло стать плохо во время занятий спортом.

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