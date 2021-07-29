В Коми 10 человек скончались от коронавируса на больничной койке за последние сутки

В Коми выросло количество инфицированных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В России продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом. Так, федеральный оперштаб сообщил, что в Коми за минувшие сутки 277 человек заболели COVID-19. Общее количество зараженных инфекцией достигло отметки в 54 619 человек.

Из них 47 522 удалось выздороветь. Данный показатель вырос за прошедшие 24 часа на 123 случая. Именно столько пациентов снято с медицинского учета.

За сутки вырос и показатель смертности. На больничных койках от коронавируса умерли 10 человек. За все время пандемии зарегистрировано 1 198 жертв, скончавшихся от осложнений, вызванных болезнью.

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