С 1 августа жители Коми могут получить «арктический гектар»

Фото: Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений

С 1 августа в Коми стартует программа «Гектар для жителей Арктической зоны Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Комитета имущественных и земельных отношений.

К Арктической зоне в Коми относятся Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. С 1 августа гражданам в безвозмездное пользование будут предоставляться земельные участки из расчета один гектар на одного члена семьи. Первые полгода право на получение земли будут иметь жители Арктической зоне, а затем такое право получат все россияне. Через пять лет при надлежащем использовании земельный участок можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду.

Всего в Коми под эти цели определено 50 территорий общей площадью 4 261,25 гектара. Семь из них находятся в Воркуте, 22 – в Инте, 12 в Усинске, девять – в Усть-Цильме. Землю можно будет использовать для строительства, ведения хозяйства, осуществления любой, не запрещенной законом деятельности.

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