«Борщевой набор» обойдётся жителю Коми от 462 до 592 рублей

В состав «борщевого набора» входят всего пять овощей Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Уровень жизни в России с недавних пор решили мерить стоимость «борщевого набора». О том, как сдержать цены на сезонные овощи и ждать ли падения цен к осени чиновники всей страны говорят уже неделю. Не отстают от столичных коллег и политики в Республике Коми.

«Комсомолка» взяла авоську, калькулятор и отправилась в магазин считать в какую сумму обойдётся жителю региона первое блюдо для всей семьи.

Что такое «борщевой набор» и почему он веганский?

Понятие «борщевой набор» включает в себя пять сезонных и наиболее доступных по цене овощей, которые используют хозяйки при варке борща. Это свёклы, картофель, капуста (белокочанная), морковь и репчатый лук.

Странно, но экономисты не включили в состав борща мясо. Традиционно навар и сытость красному супу придаёт именно кусок свинины или говядины. Кто и почему решил, что борщ россияне должны есть постный или как сейчас модно говорить вегетарианский борщ, неизвестно. Ведь одно дело сажать на постное меню жителей южных городов, и совсем другое оставить без мяса нас, северян, кто проживает в агрессивном климате.

Комистат: цены на овощи медленно, но всё-таки снижаются Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Почём набор?

Чтобы определить стоимость «борщевого набора» в Краснодарском крае чиновники отправились на рынок. Там они выяснили, что цены на морковь составляют от 60 до 150 рублей за килограмм. Но всё же цены на овощи в южном регионе падают каждую неделю. Так, снижение стоимости фиксируют на картофель - от 25 до 40,4%, морковь - от 14,3 до 31,4%, лук репчатый - от 7,7 до 18,5%.

Но в Республике Коми проведение ярмарок запрещено указом главы региона. Поэтому «Комсомолка» взяла калькулятор и отправилась в один из сетевых магазинов Сыктывкара. Итак, в супермаркете 1 кг свёклы стоит 43 рубля, картофеля — от 35 рублей, капусты (белокочанной) — 50 рублей, моркови — 52 рублей и репчатого лука — 32 рубля. Итого 212 рублей.

Цены на сезонные овощи обычно самые низкие Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

И пусть чиновники едят борщ без мяса. Мы посчитаем расходы на суп, который хотим варить на свиной вырезке. Цена за килограмм варьируется от 400 до 500 рублей. На кастрюлю обычно достаточно 500 граммов мяса.

Итак, по подсчётам «Комсомолки», 462 рублей должно хватить, чтобы житель республики смог сварить кастрюлю борща на мясном бульоне.

Что говорят в правительстве?

Представители Госсовета Коми, которые сравнивали цены на эти же продукты в среднем по республике выяснили, что пятилитровая кастрюля супа обойдется среднестатистической семье в Коми в 592,35 рубля.

- Постепенно цены на овощи выравниваются: в Коми стоимость моркови упала на 10%, картофеля - на 3%, лук - на 1,5%, - сообщил спикер Госсовета Коми Сергей Усачёв.

Среди основных причин увеличения стоимости «борщевого набора» в нашей республике чиновники называют высокую стоимость логистики (перевозка овощей с юга на север) и наценку из-за посредников.

Набор для борщ обойдётся жителям Коми от 462 до 592 рублей Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

По словам заместителя министра сельского хозяйства Коми Ольги Бабиной, сегодня республика занимает седьмое место в Северо-Западном федеральном округе по росту цен.

- Для разрешения ситуации на федеральном уровне принято соглашение между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально-значимые продукты, - отмечает Бабина.

Цены снизятся?

Для многих северян в этом году хорошим подспорьем стали огороды. Ранняя и теплая вечна, отсутствие сильных дождей и засухи дают результат: уже сейчас урожай ягод и овощей на приусадебных участках многих радует.

Вместе с тем, представители розничных сетей не обещают, что к сентябрю цены на востребованные покупателями овощи пойдут вниз.

- Сейчас самый сезон на овощи-фрукты и оптовики не снижают для нас цены. В сентябре люди вернутся с югов, дач и спрос на продукцию будет расти. Поэтому о падении цен мы даже и не думаем, - отметила продавец в овощном ларьке Сыктывкара.

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