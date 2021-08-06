Мусорные контейнеры Ухты атаковали полчища крыс

Грызуны оккупировали помойки в Ухте. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

В соцсетях появилось шокирующее видео от анонимного источника: во дворе по адресу ул. Космонавтов 25 в Ухте мусорные баки атаковали полчища крыс. Смотреть без брезгливости и прочих соответствующих эмоций невозможно.

- Позор Ухтажилфонду! - негодует источник. - Невозможно выбросить мусор. Крысы лезут даже на деревья. Вечером их можно наблюдать по 50 штук, гуляющих около помойки.

Возмущённый житель Ухты требует привести в порядок «развалившуюся помойку» и пригласить специалистов для травли крыс.

- Так как Ухтажилфонд бездействует, хотя к ним обращались не раз! - утверждает ухтинец. - Очень боимся, что крысы могут пойти зимовать в близлежащие дома.

Пост в соцсетях получил широкую огласку, под сообщением мгновенно появились десятки гневных комментариев. Подписчики сообщества сообщают, что крысы оккупировали не только эту помойку, грызуны хозяйничают так же во дворах по Проспекту Ленина, 28, по улице 30 лет Октября, но и многих других.

Также подписчики рекомендуют ни в коем случае не травить крыс самостоятельно, так как отрава может случайно погубить невинных животных, например, собак на выгуле.

Между тем, дератизацией занимаются в отделе дератизации СЭС. Контакты отдела: тел. 751-743, адрес Севастопольская, 1а. УК обращается в СЭС после письменного заявления жителей, и специалисты службы выезжают на место, в мэрии Ухты уточнил «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарской семье заплатили за нападение крысы на двухлетнего ребенка