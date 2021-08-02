Укололся, а документ не получил: что делать жителям Коми, если на госуслугах отсутствует сертификат о вакцинации

К слову, в Республику Коми поступило 10 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Минздрав Комирассказал, что делать, если нет сертификата о вакцинации на Госуслугах.

Во-первых, для того, чтобы получить электронный сертификат о вакцинации, нужно иметь подтвержденную учетную запись пациента на Едином портале Госуслуг. Важно отметить, что мобильном приложении в телефоне сертификаты не отображаются – документ пациенту нужно просмотреть на стационарном компьютере.

Если всё-таки сертификата нет, необходимо обратиться в медицинское учреждение, где проходила вакцинация. Тогда медорганизация повторно выгрузит данные на ЕПГУ, и если сертификат будет отсутствовать после выгрузки, тогда уже будет решаться вопрос с технической поддержкой.

И такое бывает!

При случайном клике «я не вакцинировался», пациент должен сообщить об этом в медицинскую организацию, которая решит проблему удаления ошибочной записи в системе с технической службой, и только после этого сможет повторно выгрузить сертификаты.

Напомним, в Республику Коми поступило 10 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Как уточнили в региональном Минздраве, данный препарат рекомендуется для вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, причём спустя полгода после перенесённого заболевания.

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