В Коми поступило 10 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Использовать препарат для первичной вакцинации нежелательно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Республику Коми поступило 10 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает минздрав региона.

Напомним, на прошлой неделе регион уже получил более 2,8 тысяч доз препарата. Прививку делают всего раз, а не в два этапа, как это происходит с другими вакцинами.

Как уточняют в ведомстве, данный препарат рекомендуется для вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, причём спустя полгода после перенесённого заболевания. Специалисты подчёркивают, что использовать препарат для первичной вакцинации нежелательно, так как одна доза вакцины может не сформировать устойчивый первичный иммунитет.

Сейчас вакцина распределяется между медорганизациями региона, говорится в сообщении ведомства.

Записаться на прививку можно тут, а также в центрах «Мои документы», а также через колл-центры поликлиник.

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