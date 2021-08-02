В Коми от коронавируса скончались 13 человек

Фото: архив КП.

По состоянию на 2 августа 2021 года в Коми зафиксировали 275 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Коми выявлено 55 729 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровело 103 человека. За весь период пандемии выздоровели 47 999 пациентов.

К сожалению, за последние сутки скончались от инфекции 13 человек, у которых диагностировали коронавирус. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 1 220 смертельных случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристы из Коми смогут вакцинироваться от COVID-19 в гостинице Сочи

С августа отдыхать в санаторно-курортных учреждениях Кубани можно только вакцинированным от коронавируса (подробности)