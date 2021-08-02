В Коми от коронавируса скончались 13 человек

Фото: архив КП.
По состоянию на 2 августа 2021 года в Коми зафиксировали 275 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Коми выявлено 55 729 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровело 103 человека. За весь период пандемии выздоровели 47 999 пациентов.
К сожалению, за последние сутки скончались от инфекции 13 человек, у которых диагностировали коронавирус. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 1 220 смертельных случаев.
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