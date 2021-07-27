В Коми поступила партия вакцины «Спутник Лайт»

Препарат рекомендован для вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией Фото: Архив "КП"

В Коми прибыла партия новой вакцины - «Спутник Лайт». Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего регион получил более 2,8 тысяч доз препарата.

Уточняется, что вакцина подходит для тех, кто уже переболел COVID-19. Прививку делают всего раз, а не в два этапа, как это происходит с другими вакцинами. Отмечается, что формула «Спутника Лайт» позволяет быстрее сформировать иммунитет к вирусу, однако же и антитела, которые будут вырабатываться после прививки, будут сохраняться меньше.

В настоящий момент вакцина распределяется между медицинскими организациями региона.

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