Искали «крякалкой»: в тайге Коми брат потерял сестру

Спасательная операция длилась около двух часов.
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
Поход в лес для жительницы Сыктывдинского района закончился поисковой операцией.
В назначенное время не вышла
Этот случай произошёл на минувших выходных. Утром 8 августа 58-летняя женщина отправилась в лес вместе с братом.
Подъехав к лесополосе около посёлка Нювчим лесники решили разделиться: женщина пошла собирать чернику, а её спутник — грибы. При этом любители тихой охоты договорились, что в обеденное время встречаются возле машины.
Но в назначенный час женщина не вышла к автомобилю. Брат забеспокоился.
- Мужчина решил, что его сестра заблудилась. Он начал сигналить, пытаясь привлечь внимание спутницы. Но она так и не вышла из чащи, - рассказали в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК.
Искали «крякалкой»
Тогда грибник обратился за помощью к спасателям. Поисковая группа выехала из Сыктывкара в Нювчим. По приезду в посёлок профессиональные поисковики отправились на поля, проходящие вдоль лесного массива. Там сотрудники отряда СПАС-Коми стали колесить по грунтовым дорожкам, подавая сигналы при помощи сигнально-громкоговорящего устройства.
Женщина услышала звук «крякалки» и вышла на открытую местность.
На поле её подобрали сыктывкарские спасатели и довезли до брата.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В пожарной части Сыктывкара шесть лет несет службу кот-мышелов Гоша
Пушистый зверь работает 24 на 7 за еду и особое внимание (подробности)