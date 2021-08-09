Искали «крякалкой»: в тайге Коми брат потерял сестру

Спасательная операция длилась около двух часов. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Поход в лес для жительницы Сыктывдинского района закончился поисковой операцией.

В назначенное время не вышла

Этот случай произошёл на минувших выходных. Утром 8 августа 58-летняя женщина отправилась в лес вместе с братом.

Подъехав к лесополосе около посёлка Нювчим лесники решили разделиться: женщина пошла собирать чернику, а её спутник — грибы. При этом любители тихой охоты договорились, что в обеденное время встречаются возле машины.

Но в назначенный час женщина не вышла к автомобилю. Брат забеспокоился.

- Мужчина решил, что его сестра заблудилась. Он начал сигналить, пытаясь привлечь внимание спутницы. Но она так и не вышла из чащи, - рассказали в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК.

Искали «крякалкой»

Тогда грибник обратился за помощью к спасателям. Поисковая группа выехала из Сыктывкара в Нювчим. По приезду в посёлок профессиональные поисковики отправились на поля, проходящие вдоль лесного массива. Там сотрудники отряда СПАС-Коми стали колесить по грунтовым дорожкам, подавая сигналы при помощи сигнально-громкоговорящего устройства.

Женщина услышала звук «крякалки» и вышла на открытую местность.

На поле её подобрали сыктывкарские спасатели и довезли до брата.

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