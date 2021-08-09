В пожарной части Сыктывкара шесть лет несет службу кот-мышелов Гоша

Гоша - настоящий котик-антистресс. Фото: МЧС по Коми.

А вы знали, что в 12 пожарно-спасательной части города Сыктывкара обитает любимец пожарных кот Гоша? Мурлыка регулярно получает особое внимание и лакомства от своих друзей-огнеборцев.

Как рассказали в МЧС России по Коми, Гоша добросовестно несет службу уже целых шесть лет: работает как котик-антистресс - помогает его снять, помогает провести психологическую разрядку после трудных будней и выездов на пожары и аварийно-спасательных работ - включает свои мощные профессиональные навыки (встроенное урчало и нежные царапки, например). И, конечно же, охраняет гаражные помещения от мышей, чтобы они не забежали с окрестных территорий. Гоша каждое утро на посту: строится вместе с коллегами на смену караула, встречает и провожает боевые расчёты. Котик очень любим коллегами.

КСТАТИ

У музея-театра «Булгаковский дом» есть кот Бегемот, у музея современного искусства «Гараж» - хвостатый сотрудник по кличке Гараж. Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Э.А. Налимовой тоже в этом списке. Там посетителей встречает замурчательный «генеральный директор» - пушистик Пас.

Полосатый большеглазый котенок появился в музее год назад. Муниципальному учреждению его подарила друг музея — Светлана Береснева. Малютка-котофей очень быстро влился в рабочий коллектив и стал своим. Назвать котенка решили Пасом. Пас в переводе с коми отметина, и мурлыка стал «отметиной», талисманом музея.