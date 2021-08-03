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Здоровье3 августа 2021 11:02

В Коми число зараженных COVID-19 превысило 56 тысяч человек

Жертвами коронавируса стали еще 11 пациентов
Источник:kp.ru
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В Коми растет число зараженных COVID-19

В Коми растет число зараженных COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать рост все основных показателей, отражающих эпидемиологическую обстановку в регионе. Так, за сутки было обнаружено еще 278 случаев заражения коронавирусом. За все время официально было подтверждено 56 007 фактов инфицирования COVID-19.

Минувшую ночь не пережили еще 11 человек. За все время был зарегистрирован 1 231 летальный исход, вызванный осложнениями из-за коронавируса.

Побороть болезнь удалось 48 122 пациентам. Данный показатель вырос за последние 24 часа на 123 выздоровевших.

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