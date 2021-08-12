«Остаться без родителей мгновенно»: в Коми скорбят по погибшим в ДТП печорцам

Фото: прокуратура Коми

Страшная авария, унёсшая жизни двоих людей, произошла в Печоре сегодня, 11 августа. На участке 51 км дороги Конецбор — Печора столкнулись мотоцикл ИЖ «Планета» и Chevrolet Niva. В результате погибли водитель и пассажирка мотоцикла, а 63-летняя пассажирка легковушки получила серьёзные травмы. По данному факту проводится проверка. Начато разбирательство.

Как рассказали в ГИБДД, столкновение произошло в тот момент, когда мотоцикл выезжал из леса, а автомобиль наехал на него. Уточняется, что на момент смерти Василию Васильевичу было 66 лет, а его спутнице Валентине Петровне — 64 года.

Смерть пары стала страшным ударом не только для родных и близких, но и для друзей и односельчан, которые приносят соболезнования детям погибших – Михаилу и Саше.

– Очень жаль односельчан и коллегу по работе, нелепая смерть. Миша и Саша, держитесь, соболезную, – пишет Мария Непейвода. – Хорошими людьми были, отзывчивыми. Царствия небесного!

– Глубокие соболезнования. Миша, Саша держитесь, скорбим вместе с вами, – соболезнует Нина Степанцева.

– Соболезную, держитесь, ребят, без родителей остаться так мгновенно, держитесь, – поддерживает Наталья Журавская.

«Комсомолка Коми» выражает соболезнования родным и близким семьи.

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