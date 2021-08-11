Два человека погибли в аварии на автодороге Конецбор - Печора в Коми

Фото: прокуратура Коми.

Страшная авария, унёсшая жизни двоих людей, произошла в Печоре сегодня, 11 августа. На участке 51 км дороги Конецбор-Печора столкнулись мотоцикл ИЖ «Планета» и Chevrolet Niva. В результате погибли водитель и пассажирка мотоцикла, а 63-летняя пассажирка легковушки получила серьёзные травмы.

Как рассказали в региональной ГИБДД, столкновение произошло в тот момент, когда мотоцикл выезжал из леса, а автомобиль наехал на него.

Уточняется, что на момент смерти мужчине было 66 лет, а его спутнице — 64 года.

По данному факту проводится проверка. Начато разбирательство.

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