Сыктывкарцу страховая компания отказалась выплатить деньги за повреждённый в аварии автомобиль

Страховая компания потребовала признать договор ОСАГО с сыктывкарским предпринимателем недействительным. Фото: Нина ЮШКОВА

В январе прошлого года сыктывкарец заключил договор ОСАГО на автомобиль Hyundai Solaris, за страховку заплатил 14 тысяч 660 рублей. В договоре указал: машина будет использоваться только в личных целях.

В январе этого года иномарка попала в аварию в Москве. Сыктывкарец направил в страховую заявление с требованием получить возмещение. Но компания отказала ему, так как автомобиль водитель использовал как такси, и подала иск в суд о признании договора недействительным. Ведь мужчина заплатил лишь за базовый тариф и "использование авто в личных целях". Однако на деле использовал автомобиль значительно чаще и интенсивнее. Потому и должен был, по мнению страховой, покупать более дорогую страховку.

Суд выяснил, что мужчина работает таксистом, и нашёл фотографии, где видно, что на транспорте нанесён логотип такси. В связи с этим договор обязательного страхования суд признал признал недействительным.

- Кроме того, предприниматель должен будет оплатить в пользу страховой 6 тысяч рублей за расходы по уплате госпошлины. Решение в законную силу не вступило, - сообщается на сайте суда.

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