Сыктывкарец доказал в суде, что попал в ДТП по вине дорожников

Фото: Архив КП.

Инцидент случился еще 13 июня 2020 года. Житель Сыктывкара попал в ДТП. Не было столкновения с другим транспортом, водителя из-за выбоины просто выкинуло на встречку, где он вписался в бордюрный камень.

Позже был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автодороги. Выбоина оказалась слишком огромной - длиной больше двухсот сантиметров, шириной порядка 60 см, глубиной 15. Ну никак по ГОСТу не проходила. А серьёзно повредила шины и диски. Ремонт влетел в копеечку.

Водитель решил обратиться в суд, и правильно сделал. Спустя месяцы тяжб Сыктывкарский городской суд решил взыскать с Коми дорожной компании, которая должна обеспечивать обеспечивать круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, в пользу ответчика 194 тыс. руб. материального ущерба, 21 тыс. руб. расходов на эвакуатор, 35 тыс. руб. судебных расходов, а всего – 250 тыс. руб.

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