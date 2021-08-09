В Усинске восстановили испорченную вандалами скульптуру «Мальчик в объятиях бабушки»

Мальчика поправили. Фото: УсинскОнлайн.

В Усинске скульптуру «Мальчик в объятиях бабушки», расположенную на аллее семьи, восстановили.

Напомним, на прошлой неделе в Усинске вандалы испортили памятник, установленный на аллее семьи. В сети опубликовали фото с итогом хулиганских действий. Кадры запечатлели гипсового мальчика с разбитой головой. Работники коммунальной службы заботливо наложили на поврежденную поверхность марлевую повязку.

Вандалы постарались. Фото: Управление ЖКХ Усинска.

Нападение на «ребенка» глубоко возмутило горожан. Жители северного города и Коми в целом заполонили гневными комментариями просторы соцсетей.

Восстановление скульптуры стало возможным благодаря мастеру МВЦ «Вортас» Александру Ипатенко. Сейчас «Мальчика в объятиях бабушки» привели в порядок и восстановили: «прооперировали» голову, покрыли свежим слоем краски.

Напомним, что в соответствии со статьей 214 УК РФ, виновный в вандализме может получить до 40 тысяч рублей штрафа, до 3-х месяцев ареста, либо 120-180 часов обязательных или до 1 года исправительных работ.

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