«Счастью нет предела»: стало известно состояние 15-летнего онкобольного подростка из Коми

Сейчас за спиной у Ильи первый курс химиотерапии, в будущем его ждёт ещё и лучевое лечение. Фото: Олеся Молчанова.

Уроженец Сыктывкара 15-летний Илья пошёл на поправку. Об этом рассказала его мама Олеся на своей страничке соцсетях, которую использует в последнее время как блог о жизни и борьбе ее сына.

— Все прошло хорошо, он стойко перенёс эти страшные, бесконечные капельницы, очередное МРТ и пункцию спинномозговой жидкости. И у нас очень хорошие новости: у Ильи нет метастаз, — поделилась радостными вестями мама мальчика.

Сейчас за спиной у Ильи первый курс химиотерапии, в будущем его ждёт ещё и лучевое лечение. Родители подростка признались, что такая маленькая, но важная победа вселила в них большую надежду на то, что их ребёнок победит рак.

— Счастью нет предела, бог услышал наши молитвы, и теперь мы точно уверены, что всё победим и наш мальчик всё выдержит, — заключила Олеся Молчанова.

Напомним, страшный диагноз Илье поставили врачи почти два месяца назад. Врачи обнаружили у подростка агрессивный вид рака — медуллобластому — опухоль мозга. Мальчик перенёс операцию и тяжёлые дни реабилитации. Буквально на глазах жизнерадостный и здоровый ребёнок угас: сильно похудел, не мог ходить и не было сил разговаривать.

Родители, услышав заключение медиков, сразу же принялись искать средства на лечение: обратились к фондам, объявили о продаже квартиры и попросили помощи у неравнодушных жителей Коми и всей страны. В кратчайшие сроки силами пользователей соцсетей удалось собрать 1,3 млн рублей. Пока этого достаточно, чтобы оплатить лечение в клиниках Москвы, где Илья сейчас и находится.

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