«Из Европы в Азию через Полярный Урал»: спортсмен из Сосногорска преодолел пешком почти 300 километров

Фото: из личного архива Алексея Михайлусова

Алексей Михайлусов задумал свой маршрут «Из Европы в Азию через Полярный Урал (Воркута – Лабытнанги)» на севере Коми. А визуально проложил маршрут, находясь на Ямале, когда в конце апреля возвращался из Лабытнанги в Коми на поезде по железной дороге.

– На улице стояла достаточно хорошая погода, можно было увидеть очертание гор и сказать – это будет интересный маршрут, – подумал путешественник. – Я заснял вид на горы из окна вагона. Обычно всегда перед определенными маршрутами делаю визуализацию трассы, представляю, как буду проходить.

Маршрут «Воркута (Коми) - Лабытнанги (ЯНАО)» по предварительным подсчётам занимал 270 километров, путь «с запада на восток» через Полярный Урал планировалось пройти за четыре дня. С собой у путешественника – рюкзак, палатка, спальный мешок, самонадувающийся коврик, одежда, аптечка, продукты и другое самое необходимое.

5 августа Алексей сообщил подписчикам своей странички в соцсетях: маршрут из «Европы в Азию через Полярный Урал» завершён успешно.

Первый день. Коварная река внесла коррективы

Итак, путешествие началось с «корабля на бал» – с работы Алексей сразу прыгнул на поезд, с поезда – сразу в путь. Маршрут начался от воркутинского ж/д вокзал Воркута. За день, а вернее 14 часов, парень шёл 71 км преимущественно по бездорожью. Не обошлось и без форс-мажора на 20 км пути, отчего река Уса впоследствии была названа им Коварной.

Фото: из личного архива Алексея Михайлусова

– Мне поступала информация, что её я перейду спокойно вброд. Я около часа искал место, где лучше пройти, при этом вода составляла по ощущениям около 5-8 С°, организм уже начинал переохлаждаться. Предварительно убедившись, что рюкзак на воде не тонет, решаю, что реку буду переплывать – это расстояние около 70-100 метров. Сам я пловец, за плечами хороший опыт моржевания и плавания, поэтому об остановке маршрута даже и мыслей не было, – пишет Алексей.

Смотреть видеосюжет Незапланированное переплытие реки Уса (небольшая экстремальная ситуация)

Реку спортсмен переплывал около 3 минут, очень медленно. Из-за воды вес рюкзака по ощущению увеличился до 30-35 кг – намокли вещи, причем все. Вещи пришлось пришлось раскладывать на камнях, выжимать, чтобы рюкзак стал легче. Потом рюкзак немного «похудел» примерно до 20 кг.

– Немного неподрасчитал, думал, что вода не проникнет в рюкзак. Из потерь: лишился мощного powerbank (через 2 дня пришлось выкинуть), компаса (путь был не таким сложным, поэтому его необходимость отпадала, тем более в последующие дни), телефона (хоть и производитель писал, что телефон имеет функцию влагозащиты, но она не сработала), – рассказывает путешественник об уничтоженном коварной рекой имуществе.

Следующие 50 км, переодевшись в выжитую от воды одежду, погрузив рюкзак на плечи, Алексей перешёл с шага на бег. Далее, увидев дорогу, где проходил гусеничный транспорт, двигался по ней.

Местность самая разная: вода, грязь, болотистые участки, идти нелегко. На 65-ом км пути снова встретилась река Лек-Елец, и опять с «коварским» намёком. Путешественник нашёл участок реки, где смог перейти реку вброд, однако от сильного течения немного устали ноги, отдыхал на маршруте мало. Наконец, добрался до посёлка Елецкий, где глава населённого пункта Валентина Скрябина дала квартиру для отдыха и обогреватель. Высушив вещи, отдохнув, Алексей настроился на следующие дни.

Смотреть видеосюжет Переход вброд реки Лек-Елец

Второй день. Вдохновляли горы

Начав маршрут с Елецкого, спортсмен остановился в десяти километрах от станции Полярный Урал. Всего прошёл 45 км. Идти по шпалам и щебню тяжело. Алексей планировал в это день дойти посёлка-призрака Полярный (станция 110 км), однако, ногам было тяжеловато, ещё из-за сушки вещей вышел поздно, только в час дня.

Фото: из личного архива Алексея Михайлусова

– Мог бы дотянуть до ст. Полярный Урал, но было неудобно тревожить работников станции в позднее время. Остановился в незакрытом балке, в котором находилась кровать, – умылся в реке, постелил там спальный мешок. В этот день уже видны были отчетливо горы, к которым я очень медленно, но приближался, – рассказывает Алексей.

Третий день. Побывал между Европой и Азией

Стартовал наш герой в 10 километрах от Полярного Урал прошёл до станции «134 км», преодолев расстояние 68 км. Горы постепенно всё ближе и ближе.

– Погода улучшается, выглядывает солнце, однако насекомые, как и ранее, продолжают докучать, особенно, если ты останавливаешься, поэтому не пропадала мотивация продолжать идти, – пишет путешественник.

Фото: из личного архива Алексея Михайлусова

Далее после ст. Полярный Урал, Алексей пересекает указатель «Европа-Азия» – границу между Республикой Коми и Ямало-Ненецким округом. Начинает движение уже по азиатской части России, и вот уже у станции «110 км» виднеется посёлок-призрак, он лишь издалека кажется обычным населённым пунктом.

– При приближении к нему наблюдаю, что многие дома находятся в непригодном состоянии, некоторые разрушены. Станция «110 км» сама по себе интересная – это и поселок-призрак Полярный, и очень красивые виды на горы, водоёмы. Тут останавливаются в основном туристы и оленеводы, виднеются чумы неподалёку, – проводит обзорную экскурсию на своей странице Алексей.

На станции «134 км» немного пообщавшись с путейцем Денисом, завершил день отдыхом в мастерской станционного работника.

Четвёртый день. Финальная точка

От станции «134 км» до завершающей точки маршрута «ж/д вокзал Лабытнанги» Алексей преодолел ещё 62 километра. Горы постепенно терялись в высоте, особенно, когда парень приближался к посёлку Харп. На перекусе путешественник понял, что совершил ошибку – неправильно подобрал продукты питания.

– Очень долго я поднимался в затяжной подъём, солнце на протяжении всего пути палило, было жарко, вода тёплая, к тому же постепенно заканчивалась, мошки не давали долго отдохнуть. В третий раз в жизни меня стошнило. Идти стало легче, однако обезвоживанием на последующие километры я был обеспечен, – пишет Михайлусов.

К счастью, на пути попалась горная реке Ханмей, где вдоволь напившись, искупавшись, пополнив запасы воды, путешественник пошёл дальше.Приближаясь к Лабытнанги, оказалось, что на маршруте, где спортсмен планировал свой путь, ведутся ремонтные работы, идти сложно, но можно. Пройдя тяжелый участок ремонтной дороги, прогулявшись по городу, Алексей дошёл до ж/д вокзала Лабытнанги, в котором остановился на ночь. А уже утром отправился обратно в Коми на поезде.

– Проезжая на поезде через Полярный Урал, смотря на него из окошка вагона, я вновь наслаждался видами этих многовековых гор, отметив для себя, что в следующий раз приеду сюда, скорее всего, как турист, – вспоминает Алексей Михайлусов.

Алексей не скрывает, что второстепенная задача – проверка возможности организма.

– Некоторые ситуации были экстремальными, к которым был готов, так как был уверен в своих силах. Безопасность маршрута обеспечивали представители ГУ МЧС по Республики Коми и СПАС-Ямал, они были уведомлены о завершении маршрута. Я также благодарен всем тем, кто обеспечил мне комфортное сопровождение по пути следования. Цель считаю выполненной, сейчас восстановление и подготовка к следующим мероприятиям, – завершил свой удивительный очерк путешественник.

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