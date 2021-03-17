«В Коми красота повсюду, я докажу»: известный спортсмен из Сосногорска Алексей Михайлусов отправляется пешком по Печорскому району

В прошлом году Алексей прошел пешком весь Крым и помог девочкам-инвалидам собрать деньги на реабилитацию. Фото: Екатерины Калашник

Известный спортсмен и волонтёр из Коми из Сосногорска Алексей Михайлусов снова отправляется в путь. На этот раз он планирует на своих двоих покорить сложный маршрут в Печорском районе. Традиционно — с благими намерениями. Сейчас цель Алексея — привлечь внимание жителей и гостей республики к красивым местам родного Коми края. О своих замыслах спортсмен рассказал «КП-Коми».

Наш регион богат невероятными пейзажами

Напомним, что в октябре 2020-го года Алексей прошёл «Благотворительным маршрутом» по Крыму: обойдя вдоль берега и по трассе весь полуостров за три недели, спортсмен привлёк внимание общественности к семье, серьёзно пострадавшей в жуткой аварии, – бабушке Асие и внучкам Фариде и Амине. Девочки тогда остались без родителей и с большими проблемами со здоровьем. Благодаря неравнодушным людям и, конечно же, Алексею, который рассказал о семье, удалось собрать порядка 200 тысяч рублей на реабилитацию девочек в 2021 году.

В Коми республиканском санатории «Северное сияние», который расположен в Крыму, встретились герои "Благотворительного маршрута". Фото: Екатерина САВЕНКО

– Сейчас цель моего пешего маршрута – показать красоту нашего края, ведь она рядом с нами, доступна, но о ней мало говорят, не на слуху у народа. Если в Национальный парк «Югыд ва» туристы едут, то в Печорский район турпоток не налажен, хотя виды – очень красивые! Взять, к примеру, прекрасный обзор на Приполярный Урал из села Приуральское. Наш регион богат невероятными пейзажами, потрясающими местами, просто надо помочь раскрыть эти места, показать их людям, – восхищается путешественник.

Приполярный Урал - вид на Саблинский хребет и его окрестности. Фото: местный фотограф с. Приуральское Печорского района Евдокия Пыстина.

Волков бояться, в лес не ходить

Начало пешего похода до Приуральского намечено на конец марта – Алексей отправится из Печоры, пройдёт рядом с деревнями Бызовая, Медвежская, Конецбор и Аранец. Предварительно ему предстоит пройти около 80-85 километров с учётом небольших остановок. Две трети пути он пройдёт по обочине дороги, по реке переход составит полтора километра.

– Я выбрал ночное время старта, чтобы уменьшить шансы встретиться с серым – с собой беру сигнал охотника, мачете. Волков я не боюсь – дорога, по которой я составил свой маршрут, прочищена, по ней ездят автомобили. Мала вероятность, что стая волков выйдет на дорогу – если только один старый или бешеный волк выскочит. Из возможных трудностей – в конце марта на реке могут образоваться проталины, из-за чего, возможно, придётся пересмотреть маршрут, но в любом случае, я буду перед выходом консультироваться с местными, – рассказал Алексей.

Алексей Михайлусов отметил, что ранее уже общался с местным приуральским фотографом Евдокией Пыстиной и с сотрудниками национального парка «Югыд ва», поэтому представления о маршруте имеются. Между населёнными пунктами расстояние – 15-20 километров, и при случае каких-то неполадок или травмы, например, он просто дойдёт до ближайшего поселения, где ему окажут медпомощь.

Коми прекрасна, уверен Алексей. И докажет это остальным. Фото: Екатерины Калашник

–Я очень надеюсь, что моё путешествие принесёт результат. Многим не по карману вылеты до Маньпупунёра на вертолёте, а вот до печорских красот рукой подать. Возможно, республиканские турфирмы разработают бюджетные маршруту, по ним потянутся местные туристы или гости региона. Я хочу показать на себе, что даже без опыта длительных зимних походов и больших финансовых затрат можно насладится девственной природой и доказать себе и людям, что прекрасное рядом, – подытожил наш собеседник.

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