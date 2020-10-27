«Дошёл на костях»: в «Северном сиянии» встретились девочки-инвалиды из Крыма и прошедший ради них весь полуостров спортсмен из Коми

В «Северном сиянии» ребят ждал тёплый приём: мастер-класс по валянию валенок от мишки Мико Фото: Екатерина САВЕНКО

В Коми республиканском санатории «Северное сияние», который расположен в Крыму, наконец встретились герои удивительной истории, о которой «Комсомолка» писала две недели назад. Сюда на реабилитацию приехали девочки из Феодосии, пострадавшие в жуткой аварии четыре года назад. Здесь будет восстанавливаться спортсмен из Коми Алексей Михайлусов, который прошёл 1066 километров вдоль побережья полуострова ради помощи детям-инвалидам. Заботу о своих гостях санаторий проявляет совершенно бесплатно. Подробнее — в материале «КП-Коми».

Загорел и похудел

— Он дошёл до нас на костях, — не скрывает правду о ступнях Алексея после осмотра главврач санатория Владимир Браунер. — Парень — герой! Надо обладать невероятной силой воли и духа, чтобы решиться на подобный марш-бросок. Я призываю Алексея остановиться, чтобы его ноги смогли послужить на благо других благородных идей и поступков.

Пройдя пешком по побережью Крыма и по трассе вдоль него свыше тысячи километров, истоптав до кровавых мозолей и глубоких натоптышей ноги, похудев за три недели на шесть килограммов, Алексей себя героем не считает. Фото: Екатерина КАЛАШНИК.

Пройдя пешком по побережью Крыма и по трассе вдоль него свыше тысячи километров, истоптав до кровавых мозолей и глубоких натоптышей ноги, похудев за три недели на шесть килограммов, загорелый и улыбчивый Алексей себя героем не считает. Спортсмен уже не в первый раз отправляется в путь-дорогу, марафонами привлекая внимание общественности к непростой судьбе детей, которым остро необходима помощь. Вот и сейчас ежегодный отпуск, когда по логике надо бы вытянуть лапы и вволю побездельничать, спортсмен совместил с высокими целями.

Последний день марафона Алексей прошёл всего-то каких-то 50 километров... Фото: Екатерина САВЕНКО

В день Алексей нахаживал от 50 до 75 километров. В дороге несколько раз добрые люди предоставляли парню ночлег, пару раз ночевал в церквях, а чаще всего — в своей палатке под звёздным небом Крыма. Питался в столовых и магазинчиках. Самым сложным оказалось добывать питьё. Многие водоёмы пересохли, и не раз подводили гугл-карты, показывая общепиты там, где их и вовсе не было.

Родненький триколор: сине-зелёно-белый. Как говорится, на своей земле и сил прибавится. Фото: Екатерина САВЕНКО

— Когда хотелось всё бросить, я вспоминал бабушку Асие и девочек, — делится Алексей. — Ноги шли дальше. Цели надо достичь, чтобы у Фериде появилась хорошая коляска, а Эмине с бабушкой прошли реабилитацию. Семья и так слишком много страдала.

Теперь можно и отдохнуть - почитать глянцевый журнал о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» Фото: Екатерина САВЕНКО

До и после

Трагическое ДТП, которое разделило жизнь одной дружной крымской семьи на до и после, случилось 18 октября 2016 года. Они ехали к родителям из Керчи в Приморское, что под Феодосией: мама, папа и трое детей — девочки трёх и восьми лет и полуторагодовалый сын. Папа был за рулём, он только вернулся со смены. Пара в этот день отмечала девятую годовщину свадьбы. В Приморском собирались всей семьёй, чтобы отпраздновать радостное событие.

Чудеса случаются, главное - верить. Фото: Екатерина САВЕНКО

— До сих пор никто не может ответить на вопросы, что же случилось на дороге, — рассказала «КП-Коми» бабушка Асие Асанова. — Как так вышло, что моя дочь оказалась на пассажирском сидении вместе с сыном? Она всегда ездит с детьми сзади. Как вышло, что зять — человек с большим водительским стажем — вдруг вырулил на встречку… А с той стороны, как потом сообщили инспекторы, на большой скорости летел таксист.

Ножки 12-летней Эмине врачи собирали буквально по кусочкам. Фото: Екатерина САВЕНКО

В одночасье семья осиротела. В жутком месиве погибли и водитель такси, и папа с мамой, и маленький сынишка... Девочки, переломанные в аварии, остались на попечении бабушки. И четыре года Асие, не покладая рук и не теряя надежды, пытается поставить внучек на ноги. Годы постоянных реабилитаций дают свои плоды, но предстоит ещё так много!

12-летняя Эмине ходит в школу. Год после аварии девочка провела на домашнем обучении, три года ходила с помощью специальных поддерживающих приспособлений, ножки ребёнка доктора собирали буквально по кусочкам. Год назад, на радость Асие и близким, Эмине стала ходить самостоятельно. 7-летняя Фериде нуждается в постоянном (24 на 7!) уходе и заботе бабушки, с её помощью передвигается на старенькой коляске. Несмотря на то, что не разговаривает, малышка смотрит на мир удивительно умными карими глазами. Фериде чутко реагирует на живую музыку и всегда искренне радуется, когда с ней общаются другие дети и взрослые.

От встречи с символом санатория «Северное сияние» мишкой Мико радуются не только дети, но и взрослые. Фото: Екатерина САВЕНКО

— Я всегда понимаю, о чём она хочет мне сказать, различаю все звуки. И верю, что когда-нибудь младшая полноценно заговорит и пойдёт, — не опускает руки Асие. — А у старшей будет шанс на здоровую счастливую жизнь. Дети этого заслуживают.

7-летняя Фериде с бабушкой Асие и мишка Мико - теперь добрые друзья. Фото: Екатерина САВЕНКО

Наша цель — помочь

Коми республиканский санаторий «Северное сияние», узнав от «Комсомолки» об этой истории, гостеприимно и совершенно бесплатно распахнул двери для семьи Асановых и Алексея. Парню в оставшиеся несколько дней отпуска «подлатают» ноги и поднимут общий тонус организма. Девочки с бабушкой пройдут в здравнице двухнедельную реабилитацию: анализы и массажи, грязе- и водолечение, физиопроцедуры и ингаляции. Год выдался сложным, из-за ограничений семья так и не смогла куда-либо выехать полечиться.

После тысячи километров дорог Алексею требуется профессиональная помощь медиков и грамотная реабилитация. Фото: Екатерина САВЕНКО

— Мы даже не думали, что может быть по-другому, — объясняет своё решение гендиректор санатория Сергей Мишарин. — Когда мы узнали цель поездки Алексея и что он будет проходить рядом с нами, тут же позвонили Асие и пригласили вместе с девочками отдохнуть и набраться здоровья. Нашего земляка тоже встречаем с большой радостью. Мы рядом и можем помочь — это главное.

Вы тоже можете помочь!

Номер банковской карты Асие Асановой: 2200 0202 1095 3156

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ)

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