Спортсмен из Республики Коми проплывет 57 километров в открытой воде

Спортсмен из Республики Коми Алексей Михайлусов проплывет 57 километров по Вычегде из Корткероса в Сыктывкар. У акции две цели — популяризация здорового образа жизни и помощь в сборе денег для лечения Сергея и Вовы Бобровых — двойняшек, страдающих из-за ДЦП. Заплыв назначен на 7 июля.

Как рассказала Екатерина Казначеева, руководитель Сыктывкарского event-агентства «Bonton», Алексей Михайлусов проявил инициативу в проведении заплыва, но у спортсмена не так много опыта в организации подобных событий, поэтому он обратился к ней за помощью.

Алексей Михайлусов занимается плаванием с трех лет и уже принимал участие в таких масштабных заплывах. Маршрут предстоящей акции построен с учетом направления течения, чтобы немного облегчить заплыв. Плыть спортсмен будет в гидрокостюме, чтобы не заработать переохлаждение, ведь в воде он будет находиться достаточно долгое время. По предварительным прогнозам, он должен проплыть 57 километров где-то за 12 часов.

Пловца будут сопровождать координаторы на моторной лодке, обеспечивать едой и питьем и следить за физическим состоянием. При этом Алексей не должен касаться лодки, иначе пройденная дистанция не будет засчитана.

Вова и Сережа Бобровы

Своим поступком Алексей Михайлусов хочет привлечь внимание к здоровому образу жизни и спорту, а также оказать информационную поддержку Сереже и Вове Бобровым, чтобы ускорить сбор денег на их лечение. У мальчиков детский церебральный паралич. Для того чтобы встать на ноги (в прямом смысле) и наладить координацию движений, двойняшки вместе с мамой ездят в Самару в детский оздоровительный центр «Пойду сам». Там они занимаются по авторской методике врача Дмитрия Муромова. Сейчас мама малышей Марина Михайлова собирает деньги на очередной курс лечения: на данный момент уже собрано 173 тысячи рублей, осталось собрать 102 тысячи рублей. Срок сбора — до 29 июля.

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