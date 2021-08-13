Синоптики предупредили о дождях с грозами в Коми

Лето продолжается. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Коми вернулась самая настоящая жара. Синоптики ЦГМС Коми представляют прогноз на сегодня, 13 августа 2021 года.

По прогнозам специалистов, в республике ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, днем гроза. Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16, днем +25...+30, в отдельных северных районах +19...+24, на крайнем северо-востоке ночью +8...+13, днем +13...+18°С.

В Сыктывкаре синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +28...+30°С.

КСТАТИ

13-15 августа по республике ожидается II-III уровень горимости, в отдельных северных районах, 15 августа в западных районах - I класс пожароопасности. Будьте осторожны!

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