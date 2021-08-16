Власти Коми держат на контроле ситуацию с затопленным лагерем в Анапе

Фото: пресс-служба министерства образования Коми

В Анапе разбушевалась стихия и город который день утопает в воде. Под ударом непогоды оказались детские лагеря, в которых отдыхают дети из Коми. По словам властей, они сейчас держат ситуацию на контроле, а глава республики Владимир Уйба тесно общается с министром образования Натальей Якимовой, которая докладывает руководителю региона обстановку по ситуации в постоянном режиме.

На данный момент в лагере «Черноморская зорька» затоплено территория между двумя корпусами, однако эвакуации детей и персонала не требуется, говорят специалисты.

- Вчера в лагерь завезли еще один резервный генератор электропитания, проблем с электричеством нет. Детей в клуб и столовую отвозят на автобусе. Участники смены получают полноценное питание, - доложили в Минобре республики.

По прогнозам синоптиков, непогода продолжится еще несколько дней, однако сила стихии уже уменьшается. По словам метеорологов, еще сутки будут лить сильные дожди, затем циклон будет уходить.

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