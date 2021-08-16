В Коми в больницах от коронавируса скончались 1340 человек

В Коми выросло число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми число выявленных фактов заражения коронавирусом достигло отметки в 59 589 человек. Об этом говорится на официальном сайте федерального оперативного штаба. Уточняется, что показатель заболеваемости за сутки вырос на 262 официально выявленных случаев инфицирования.

Также на сайте отображен показатель смертности в регионе от COVID-19. За все время пандемии жертвами вируса стали 1 340 пациентов. Только за прошедшие 24 часа число летальных исходов увеличилось на 10.

Вместе с тем количество выздоровевших растет с каждым днем. За сутки болезнь побороли 83 человека, за все время - 49 670.

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