Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 августа 2021 11:28

В Коми в больницах от коронавируса скончались 1340 человек

Показатель смертности вырос на 10 летальных исходов
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми выросло число зараженных коронавирусом

В Коми выросло число зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми число выявленных фактов заражения коронавирусом достигло отметки в 59 589 человек. Об этом говорится на официальном сайте федерального оперативного штаба. Уточняется, что показатель заболеваемости за сутки вырос на 262 официально выявленных случаев инфицирования.

Также на сайте отображен показатель смертности в регионе от COVID-19. За все время пандемии жертвами вируса стали 1 340 пациентов. Только за прошедшие 24 часа число летальных исходов увеличилось на 10.

Вместе с тем количество выздоровевших растет с каждым днем. За сутки болезнь побороли 83 человека, за все время - 49 670.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарский врач рассказал о неприятных последствиях после прививки от COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости