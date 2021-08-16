В Коми мэр Емвы попался на пьяной езде

Фото из личного архива Андрея Котова.

В Коми мэра Емвы Андрея Котова заподозрили в нетрезвом вождении. Информация об этом распространилась в телеграм-каналах. Чиновник получил, по данным источников, административный штраф.

Уточняется, что инцидент произошел в минувшие выходные. Сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой был мэр, и попросили его пройти медосвидетельствование, заподозрив главу в пьяной езде.

По информации предоставленной "КП-Коми" ГИБДД по Коми, 14 августа в 22.45 по адресу Дорожная, 10 в Емве сотрудники ДПС остановили Мерседес для проверки документов. Водитель 1978 года рождения показался подозрительным и слегка не в себе. Поэтому ему было предложено пройти медосвидетельствование. В результате которого мужчина был привлечен по статье 12.8. (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Сейчас по данному факту начато разбирательство.

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