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Дом. Семья17 августа 2021 16:00

«Мурчащий начальник»: в пожарной части Сыктывкара шесть лет несет службу кот-мышелов Гоша

Как котейка появился в части и как устроен его кошачий быт
Нина ЮШКОВАНина ЮШКОВА
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Фото: МЧС Республики Коми

Фото: МЧС Республики Коми

В 12 пожарно-спасательной части Сыктывкара уже шесть лет обитает любимец пожарных – кот Гоша. Несмотря на то, что котик много важничает, хвостатого в части холят и лелеют, мурлыка регулярно получает особое внимание и лакомства от своих сослуживцев. Как котейка появился в части и как устроен его кошачий быт, «Комсомолке» рассказали в МЧС по Коми.

Фото: МЧС Республики Коми

Фото: МЧС Республики Коми

Урчало и царапки

Гоша добросовестно несёт службу, оказывает сотрудникам психологическую помощь. Котик-антистресс помогает снять напряжение, проводит психологическую разрядку после трудных будней и выездов на пожары и аварийно-спасательные работы. В ход идёт весь его арсенал – включает свои мощные профессиональные навыки: встроенное урчало и нежные царапки, и механизм восстановления пожарного успешно запущен.

Фото: МЧС Республики Коми

Фото: МЧС Республики Коми

Замначальника пожарно-спасательной части Сыктывкара №12 Фёдор Сокерин рассказал «Комсомолке», что кот чувствует себя в части настоящим начальником – его величество-котейшество только успевает раздавать команды своим громким «мяу».

– Он никогда не оставит себя голодным. Только видит, что кто-то идёт обедать – сразу идёт кричать у дверей кухни, попробуй ему не дать лакомство – будет вымяучивать еду до победного, – рассказал Фёдор Николаевич.

Самое любимое место котика – это кресло в кабинете начальника, выгнать его с него очень сложно. Мурлыка может спать на нём часами.

– Бывает и такое: рабочий день заканчивается, я ухожу домой, а потом мне звонят коллеги и вызывают обратно на работу – Гоша закрыт в кабинете начальника, орёт, нужно срочно выпустить. И я срываюсь, лечу в пожарную часть, вдруг у него появились дела большой кошачьей важности, – вспоминает замначальника пожарной части.

Фото: МЧС Республики Коми

Фото: МЧС Республики Коми

Медаль хвостатому

Гоша каждое утро на посту: строится вместе с коллегами на смену караула, встречает и провожает боевые расчёты.

Фото: МЧС Республики Коми

Фото: МЧС Республики Коми

–Он очень интересный кот, но ко всем у него выборочное отношение. К кому пойдёт на коленки, зависит только от его настроения и личного отношения. Но однозначно все коллеги в восторге от котика, приносят с дома вкусняшки, ухаживают за ним, гладят его шёрстку по возможности, – рассказал Фёдор Николаевич, замначальника пожарно-спасательной части Сыктывкара №12.

Ещё одна важная функция котика – охрана гаражные помещения от мышей, чтобы они не забежали туда с окрестных территорий.

– Летом он часто производит обход территории части, коллеги рассказывали, что иногда приносит в зубах мышей, хвастается добычей. Зимой же сидит в части, на улицу не выходит, – рассказывает о распорядке дня своего хвостатого сослуживца Фёдор Сокерин.

Котику явно нравится жить и работать в пожарной части, а сослуживцы-пожарные и вовсе в восторге от своего питомца, желают ему долгих кошачьих лет. Будет ли награждён хвостатый медалью за выслугу лет, покажет время.

МЯУзейный Пас

Кстати, в Музее истории и культуры Сыктывдинского района имени Э.А. Налимовой тоже устроен на работу замурчательный «генеральный директор» – пушистик Пас. У него много обязанностей: Пас встречает гостей, контролирует процесс работы всех сотрудников музея, даёт оценку, следит за сохранностью музейных экспонатов.

Фото музея им. Э.А. Налимовой

Фото музея им. Э.А. Налимовой

Ещё кот взял на себя обязанности антистресс-мяунджера: он в учреждении главный по потягушкам и мурлыканью. Кот стал известен на всю страну – он взял гран-при в номинации «МЯУзейные коты» во Всероссийском в конкурсе «Котокультурная столица», тогда за победу в конкурсе боролись почти шесть десятков музейных котов и кошек из 17 городов России.

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