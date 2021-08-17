«Мурчащий начальник»: в пожарной части Сыктывкара шесть лет несет службу кот-мышелов Гоша

Фото: МЧС Республики Коми

В 12 пожарно-спасательной части Сыктывкара уже шесть лет обитает любимец пожарных – кот Гоша. Несмотря на то, что котик много важничает, хвостатого в части холят и лелеют, мурлыка регулярно получает особое внимание и лакомства от своих сослуживцев. Как котейка появился в части и как устроен его кошачий быт, «Комсомолке» рассказали в МЧС по Коми.

Фото: МЧС Республики Коми

Урчало и царапки

Гоша добросовестно несёт службу, оказывает сотрудникам психологическую помощь. Котик-антистресс помогает снять напряжение, проводит психологическую разрядку после трудных будней и выездов на пожары и аварийно-спасательные работы. В ход идёт весь его арсенал – включает свои мощные профессиональные навыки: встроенное урчало и нежные царапки, и механизм восстановления пожарного успешно запущен.

Фото: МЧС Республики Коми

Замначальника пожарно-спасательной части Сыктывкара №12 Фёдор Сокерин рассказал «Комсомолке», что кот чувствует себя в части настоящим начальником – его величество-котейшество только успевает раздавать команды своим громким «мяу».

– Он никогда не оставит себя голодным. Только видит, что кто-то идёт обедать – сразу идёт кричать у дверей кухни, попробуй ему не дать лакомство – будет вымяучивать еду до победного, – рассказал Фёдор Николаевич.

Самое любимое место котика – это кресло в кабинете начальника, выгнать его с него очень сложно. Мурлыка может спать на нём часами.

– Бывает и такое: рабочий день заканчивается, я ухожу домой, а потом мне звонят коллеги и вызывают обратно на работу – Гоша закрыт в кабинете начальника, орёт, нужно срочно выпустить. И я срываюсь, лечу в пожарную часть, вдруг у него появились дела большой кошачьей важности, – вспоминает замначальника пожарной части.

Фото: МЧС Республики Коми

Медаль хвостатому

Гоша каждое утро на посту: строится вместе с коллегами на смену караула, встречает и провожает боевые расчёты.

Фото: МЧС Республики Коми

–Он очень интересный кот, но ко всем у него выборочное отношение. К кому пойдёт на коленки, зависит только от его настроения и личного отношения. Но однозначно все коллеги в восторге от котика, приносят с дома вкусняшки, ухаживают за ним, гладят его шёрстку по возможности, – рассказал Фёдор Николаевич, замначальника пожарно-спасательной части Сыктывкара №12.

Ещё одна важная функция котика – охрана гаражные помещения от мышей, чтобы они не забежали туда с окрестных территорий.

– Летом он часто производит обход территории части, коллеги рассказывали, что иногда приносит в зубах мышей, хвастается добычей. Зимой же сидит в части, на улицу не выходит, – рассказывает о распорядке дня своего хвостатого сослуживца Фёдор Сокерин.

Котику явно нравится жить и работать в пожарной части, а сослуживцы-пожарные и вовсе в восторге от своего питомца, желают ему долгих кошачьих лет. Будет ли награждён хвостатый медалью за выслугу лет, покажет время.

МЯУзейный Пас

Кстати, в Музее истории и культуры Сыктывдинского района имени Э.А. Налимовой тоже устроен на работу замурчательный «генеральный директор» – пушистик Пас. У него много обязанностей: Пас встречает гостей, контролирует процесс работы всех сотрудников музея, даёт оценку, следит за сохранностью музейных экспонатов.

Фото музея им. Э.А. Налимовой

Ещё кот взял на себя обязанности антистресс-мяунджера: он в учреждении главный по потягушкам и мурлыканью. Кот стал известен на всю страну – он взял гран-при в номинации «МЯУзейные коты» во Всероссийском в конкурсе «Котокультурная столица», тогда за победу в конкурсе боролись почти шесть десятков музейных котов и кошек из 17 городов России.

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