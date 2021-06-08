Кот из Коми взял гран-при в конкурсе «Котокультурная столица»

Фото музея им. Э.А. Налимовой

Пушистый генеральный директор из выльгортского музея им. Э.А. Налимовой участвовал в премии-переписи четвероногих сотрудников культурных учреждений России. Об этом сообщает проект «Котокультурная столица».

В марте в Санкт-Петербурге стартовала премия-перепись четвероногих сотрудников культурных учреждений. Номинаций было несколько: «МЯУзейные коты», «Библиокотики», «Театральные коты», «Коты-вдохновители», «Пушистые КОТрудники» и «Душа КОТлектива». Среди претендентов на премию в номинации «МЯУзейные коты» был Пас из Выльгорта. По итогам голосования он взял гран-при в своей номинации.

Полосатый котёнок появился в музее истории и культуры им. Э. А. Налимовой Выльгорта в качестве подарка. Пас в переводе с коми - отметина, так котофей стал «отметиной», талисманом музея. Меньше чем за год Пас поднялся до статуса гендиректора. На новой должности у него много обязанностей: встречать гостей, контролировать рабочий процесс, давать оценку музейным экспонатам и следить за их сохранностью. Помимо этого, кот взял на себя обязанности антистресс-мяунджера.

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