В Сыктывкаре атлеты на скорость тягали внедорожники

Девушек запрягли в Toyota RAV4, весом 1,6 тонн. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Настоящий праздник спорта, здоровья и красоты устроил для жителей Сыктывкара фитнес-клуб «Грани». День физкультурника в региональной столице он отметили соревнованиями среди любителей фитнеса «Boot Camp-2021». На первенстве побывала корреспондент «Комсомолки».

Только профи

Формат состязания предполагал участие в нём преимущественно профессиональных тренеров и клиентов клубов. Дело в том, что участникам предстояло иметь дело с серьёзными физическими нагрузками, которые неподготовленному человеку просто не под силу. Поэтому члены команд, а в них вошли инструкторы тренажёрных и фитнес-залов, студий, спортивных секций города, а также клиенты этих клубов основательно готовились к соревнованиям.

Габариты покрышки не смутили даже девушек Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В полдень 14 августа на парковке фитнес-клуба «Грани» собрались несколько десятков человек. Помимо команд-участниц — их было пять, посмотреть на состязание пришли горожане.

Моросящий дождь не испугал участников соревнований Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

На первом этапе конкурсантам предложили поупражняться в переворачивании покрышки. Только представьте сколько усилий нужно затратить, чтобы переместить шину многотонного КАМАЗа. А тут дистанцию в 50 метров конкурсанты выполняли на время.

В соревнованиях участвовали пять команд Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Однако габариты покрышки не смутили представителей фитнес-индустрии. С заданием справились все участники, в том числе хрупкие девушки.

Подарки для зрителей

Далее для участников спортивного поединка заготовили «фермерскую прогулку»: мужчинам предстояла проходка с двумя гантелями — вес каждой 26 кг, на дистанцию 50 м. Девушки аналогичный отрезок преодолевали с ношей в 32 кг.

Вес каждой гантели 26 кг. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Ещё одно стандартное для всех соревнований по силовому экстриму упражнение - становая тяга. Вес штанги у мужчин составил 80 кг, у девушек — 30 кг. Упражнение нужно было выполнить максимальное количество раз за две минуты.

Зрителей-участников конкурсов награждали пригласительными на посещение фитнес-клуба «Грани». Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В ход зрелищного состязания постоянно вовлекали зрителей. Ведущий Семён Кулешов щедро награждал участников конкурсов пригласительными на посещение фитнес-клуба «Грани».

Награды для участников соревнований. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Быстрее, выше, сильнее!

Тягу штанги к подбородку члены команд выполняли в паре. Девушкам был предложен гриф, весом в 20 кг, мужчинам — в 40 кг. Нужно отметить, что судья соревнований с пристрастием оценивал выполнение протяжки. Неправильно освоенные элементы он попросту не засчитывал.

Девушкам был предложен гриф весом в 20 кг, мужчинам — в 40 кг Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Также по одному участнику от каждой команды выполняли бёрпи. В течение минуты конкурсанты стремились совершить максимальное количество выпрыгиваний.

Берпи - это сочетание прыжка, планки и отжимания. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Дело сильных

Наконец, черёд дошёл до самого зрелищного этапа мероприятия - тяга автомобиля. Это кажется невообразимым, но мужчинам предстояло тащить на тросе внедорожник Toyota Land Cruiser. Его вес 2,5 тонны! Девушек запрягли в Toyota RAV4, весом 1,6 тонн.

«Boot Camp-2021» в Сыктывкаре Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В итоге все 10 участников этапа достигли финиша!

Вес внедорожниа 2,5 тонны! Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Лучший результат среди председательниц прекрасного пола показала Мария Тимушева из команды «Отцы и дети». С заданием она справилась за 20 секунд.

Среди мужчин самым быстрым и выносливым оказался участник этой же команды Дионис Любин. Его результат 16 секунд.

День физкультурника отметили соревнованиями «Boot Camp-2021». Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

По итогам соревнований были подведены общекомандные результаты. Все команды-участницы получили призы от организаторов и спонсоров мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мурчащий начальник»: в пожарной части Сыктывкара шесть лет несет службу кот-мышелов Гоша

Как котейка появился в части и как устроен его кошачий быт

(подробности)