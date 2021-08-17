В Сыктывкаре атлеты на скорость тягали внедорожники

Девушек запрягли в Toyota RAV4, весом 1,6 тонн.
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
Настоящий праздник спорта, здоровья и красоты устроил для жителей Сыктывкара фитнес-клуб «Грани». День физкультурника в региональной столице он отметили соревнованиями среди любителей фитнеса «Boot Camp-2021». На первенстве побывала корреспондент «Комсомолки».
Только профи
Формат состязания предполагал участие в нём преимущественно профессиональных тренеров и клиентов клубов. Дело в том, что участникам предстояло иметь дело с серьёзными физическими нагрузками, которые неподготовленному человеку просто не под силу. Поэтому члены команд, а в них вошли инструкторы тренажёрных и фитнес-залов, студий, спортивных секций города, а также клиенты этих клубов основательно готовились к соревнованиям.
Габариты покрышки не смутили даже девушек
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
В полдень 14 августа на парковке фитнес-клуба «Грани» собрались несколько десятков человек. Помимо команд-участниц — их было пять, посмотреть на состязание пришли горожане.
Моросящий дождь не испугал участников соревнований
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
На первом этапе конкурсантам предложили поупражняться в переворачивании покрышки. Только представьте сколько усилий нужно затратить, чтобы переместить шину многотонного КАМАЗа. А тут дистанцию в 50 метров конкурсанты выполняли на время.
В соревнованиях участвовали пять команд
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
Однако габариты покрышки не смутили представителей фитнес-индустрии. С заданием справились все участники, в том числе хрупкие девушки.
Подарки для зрителей
Далее для участников спортивного поединка заготовили «фермерскую прогулку»: мужчинам предстояла проходка с двумя гантелями — вес каждой 26 кг, на дистанцию 50 м. Девушки аналогичный отрезок преодолевали с ношей в 32 кг.
Вес каждой гантели 26 кг.
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
Ещё одно стандартное для всех соревнований по силовому экстриму упражнение - становая тяга. Вес штанги у мужчин составил 80 кг, у девушек — 30 кг. Упражнение нужно было выполнить максимальное количество раз за две минуты.
Зрителей-участников конкурсов награждали пригласительными на посещение фитнес-клуба «Грани».
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
В ход зрелищного состязания постоянно вовлекали зрителей. Ведущий Семён Кулешов щедро награждал участников конкурсов пригласительными на посещение фитнес-клуба «Грани».
Награды для участников соревнований.
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
Быстрее, выше, сильнее!
Тягу штанги к подбородку члены команд выполняли в паре. Девушкам был предложен гриф, весом в 20 кг, мужчинам — в 40 кг. Нужно отметить, что судья соревнований с пристрастием оценивал выполнение протяжки. Неправильно освоенные элементы он попросту не засчитывал.
Девушкам был предложен гриф весом в 20 кг, мужчинам — в 40 кг
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
Также по одному участнику от каждой команды выполняли бёрпи. В течение минуты конкурсанты стремились совершить максимальное количество выпрыгиваний.
Берпи - это сочетание прыжка, планки и отжимания.
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
Дело сильных
Наконец, черёд дошёл до самого зрелищного этапа мероприятия - тяга автомобиля. Это кажется невообразимым, но мужчинам предстояло тащить на тросе внедорожник Toyota Land Cruiser. Его вес 2,5 тонны! Девушек запрягли в Toyota RAV4, весом 1,6 тонн.
«Boot Camp-2021» в Сыктывкаре
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
В итоге все 10 участников этапа достигли финиша!
Вес внедорожниа 2,5 тонны!
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
Лучший результат среди председательниц прекрасного пола показала Мария Тимушева из команды «Отцы и дети». С заданием она справилась за 20 секунд.
Среди мужчин самым быстрым и выносливым оказался участник этой же команды Дионис Любин. Его результат 16 секунд.
День физкультурника отметили соревнованиями «Boot Camp-2021».
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
По итогам соревнований были подведены общекомандные результаты. Все команды-участницы получили призы от организаторов и спонсоров мероприятия.
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