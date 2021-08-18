Количество зараженных COVID-19 в Коми превысило 60 тысяч человек

В Коми выросло число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми официально подтвердили 60 104 случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии. Республика перешагнула за новой числовой рубеж. Так, за сутки было диагностировано еще 257 фактов инфицирования.

Выздоровели за все время - 49 944 человек (+117 пациентов за прошедшие 24 часа), умерли - 1360 человек. Последний показатель вырос за сутки на 11.

Всего в России насчитывается 6 663 473 фактов болезни. Выздоровело - 5 939 037, погибло - 172 909.

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